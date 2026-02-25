“Empiezo a competir”: Pedro Troglio fija postura sobre si será el DT de la Selección de Honduras

La Selección de Honduras sigue sin oficializar al nuevo entrenador de cara al proceso con miras al Mundial 2030 y Pedro Troglio levantó la mano para convertirse en el elegido por el director deportivo Francis Hernández.

El actual DT de Banfield habló en el podcast “Líderes del Deporte” y confirmó que ya sostuvo una plática con Hernández a quien le brindó a detalle su proyecto como un probable seleccionador de La H.

ver también “Convocado”: Francis Hernández enfrenta un nuevo revés que impacta a la Selección de Honduras y lo confirman en España

“Tuve una charla con Francis dentro de lo que es la reunión con cuatro o cinco técnicos por lo que veo, en esa charla uno explica sus formas, sus maneras, lo que quiere el director deportivo como eje principal para la selección”, dijo Troglio.

Sin embargo, el multicampeón con Olimpia admitió que esa misma charla Francis Hernández la tuvo con al menos cinco o seis candidatos más, por lo que su nombramiento no sería nada fácil.

ver también Mathías Vázquez recibe desde Honduras la noticia que nunca esperó tras firmar por el Cincinnati

“A partir de ahí empiezo a competir con otra gente abierto a toda posibilidad. La pelea con cinco o seis no es tan fácil, veremos que decide la comisión, a partir de ahí veremos qué pasa”, cerró Troglio.

¿Hay un acuerdo?

Entre tanto, las últimas informaciones revelan que existe un acuerdo verbal con el español Pablo Amo tras el rechazo de Jesús Casas y Santi Denia, quienes eran la primera y segunda opción respectivamente.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, el tema sigue abierto con Honduras que en las próximas horas hará oficial el nombramiento del nuevo seleccionador.