Honduras

Tres refuerzos para José Francisco Molina: los integrantes de su cuerpo técnico en la Selección de Honduras

La Selección de Honduras tendrá un cuerpo técnico netamente europeo, así lo ha confirmado Francis Hernández.

José Rodas

Por José Rodas

José Francisco Molina ya sabe el cuerpo técnico que tendrá en Honduras.

José Francisco Molina y Francis Hernández estuvieron en Mesa Redonda de Cinco Deportivo y hablaron de varios temas. Uno de ellos fue el cuerpo técnico que tendrá el español en su etapa en la Selección de Honduras.

Hernández, director deportivo, dio detalles de los integrantes que se sumarán y aseguró que ya están trabajando.

“Ya estamos trabajando, aunque no estén físicamente aquí en Honduras, con todo el cuerpo técnico. Por supuesto, nos acompañarán en la fecha FIFA de marzo. Antes de la fecha no vendrán, pero después sí, ya que vivirán aquí. Después del mes de abril, que será un mes intenso en España y en Europa, haremos un acercamiento importante con jugadores, familias y clubes, para scoutear y conocer mucho más las situaciones personales de los jugadores, lo que nos permitirá acercarnos a ellos”.

¿Quiénes más se sumarán al cuerpo técnico de José Francisco Molina?

El serbio Igor Tasevski llegó junto a Molina y será su primer asistente. Además, a ellos se sumarán otros integrantes, también europeos.

Habrá un asistente más con el seleccionador, experto en metodología, que además hará un trabajo con las selecciones menores; un preparador físico de primer nivel, joven, actualizado y con un buen talante; y, por supuesto, un preparador de porteros que cuenta con la máxima titulación internacional en su área”, explicó el director deportivo de la Selección de Honduras.

Honduras tendrá un partido de debut ante Perú y se espera que el cuerpo técnico ya pueda sumarse para este encuentro amistoso.

