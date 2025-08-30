Es tendencia:
De Olimpia al mundo: Jorge Benguché sorprende a toda Honduras con el salto que ilusiona a Reinaldo Rueda

El delantero Jorge Benguché ha dado un salto previo a los partidos de Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jorge Benguché da un salto a la élite del fútbol con sus números.
Goles, eso es lo que necesita la selección de Honduras para poder conseguir el boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Reinaldo Rueda no ha encontrado en Choco Lozano el delantero letal que si tuvo en Carlos Pavón y en la Copa Oro se notó la clara inoperancia en ese sector del campo.

Ante eso, uno de sus convocados para los dos primeros juegos de la Eliminatoria de Concacafante Haití y Nicaragua le ha dado una gran noticia.

¿Por qué Jorge Benguché ilusiona a Reinaldo Rueda?

El delantero deOlimpia se ha metido en un ranking donde hay jugadores que han iniciado bien la nueva temporada, en este caso el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

“El Toro” se ubica en el lugar 18 de la tabla de máximos goleadores de la temporada con 7 tantos en la liga hondureña, esto según datos de Transfermarkt.

En la Copa Centroamericana también hizo su aporte para Olimpia y lleva 4 tantos, algo que hace Rueda lo considere para ser titular ante Haití.

Otro que anda muy bien es Alexy Vega, el volante de Marathón se encuentra en el puesto 10 de este top con sus 8 goles con el Verde en la Liga Nacional de Honduras.

Con esto Reinaldo debe ir definiendo a su delantero, Benguché es el que tiene mejores números que el propio Choco Lozano.

Honduras juega el viernes 05 de septiembre a las 6:00 de la tarde contra Haití y cuatro días más tarde ante Nicaragua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

