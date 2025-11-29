Mientras el Deportivo Saprissa se prepara para afrontar la fase final de la Liga Promérica, desde Guatemala confirman que la institución morada está poniendo el ojo en lo que será el mercado de fichajes que abrirá en el mes de enero.

La información llega desde el país guatemalteco, ya que está relacionada a un futbolista que milita en la Liga Nacional y que también fue parte de la Selección de Guatemala en las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

Según reveló Zona Concacaf en su cuenta de Facebook, la prensa chapina informa que Antonio Chucho López está en el radar del Saprissa. “Lo quieren en Costa Rica“, afirmó. Además, el otro interesado sería el FC Cincinnati de la Major League Soccer.

Chucho López, el villano de Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana

Chucho López fue justamente el autor del gol de penal el último miércoles contra la Liga Deportiva Alajuelense, en la ida de la final de la Copa Centroamericana. En Xelajú tiene contrato hasta junio de 2027. Por eso, Saprissa tendría que sacarlo a través de una venta.

Además, está pasando un gran presente en el equipo superchivo, lo que podría dificultar las negociaciones entre Saprissa y Xelajú en caso de que se inicien. El mediocampista ofensivo tuvo una larga estadía en el América y luego pasó por el Necaxa hasta arribar al fútbol guatemalteco. Allí, jugó en Municipal y Comunicaciones antes de pasar a Xela.

Uno de los puntos negativos para Saprissa es que no será parte de la Copa de Campeones Concacaf el próximo año y Xelajú sí, lo que podría significar una motivación extra para Chucho López a la hora de elegir propuestas.