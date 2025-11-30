Es tendencia:
Toda Panamá impactada con la petición que le hizo Jorge Serrano a Motagua tras clasificar al Mundial 2026

Jorge Serrano es uno de los futbolistas panameños que juega en la Liga Nacional de Honduras. Esto ha pedido.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jorge Serrano ha dado unas declaraciones que sorprende a Panamá.
Motagua siempre es un equipo que llama la atención a muchos jugadores. Es una institución estabale y que prioriza los salarios de los futbolistas y muchas cosas más.

El Azul siempre compite en los torneos de Centroamérica y ahora ha recibido una petición de Jorge Serrano, panameño que juega para el Ciclón.

En una reciente entrevista sorprendió a todos al mencionar el jugador que le gustaría llevar como refuerzo.

Jorge “Puchulín” Serrano quiere otro panameño en Motagua

¿A qué jugador te gustaría traer al Motagua?, fue la pregunta que le hicieron a Serrano y su respuesta impacta a Panamá.

“Rafael Águila del CAO”, fue lo que respondió. Claro esto también consterna a Marathón, ya fue uno de sus jugadores que pasó por el conjunto catracho y ahora piden su regreso.

Ahora bien, al mediocampista de 28 años no le fue nada bien en su etapa con el Marathón, llegando a disputar 16 partidos en los que no brilló como se esperaba.

Ahora “Puchulín” pide que Motagua haga un esfuerzo para que Águila llegue al Nido para el 2026 para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

Jorge Serrano y Rafael Águila han jugado tanto en selección de Panamá como clubes y nadie quita que se vuelvan a reunir en Motagua.

