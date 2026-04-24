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Ni Europa, ni la MLS: el destino que ya espera al Choco Lozano tras su amargo adiós al Santos Laguna

Choco Lozano ha visto como se habla de su nombre en Honduras y esto dicen sobre su posible regreso al Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

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Choco Lozano podría volver a vestir los colores de Olimpia.
© GeminiChoco Lozano podría volver a vestir los colores de Olimpia.

El delantero hondureño Antony Lozano se perfila como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes.

Desde México se informa que el Santos Laguna ha decidido rescindir su contrato, a pesar de que aún le restaba un año de vinculación, por lo que el atacante quedará como agente libre.

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Lozano no ha tenido meses fáciles. El jugador se encuentra en la etapa final de recuperación tras una grave lesión de rodilla que lo mantiene fuera de las canchas desde septiembre de 2025.

Ante esta situación, la posibilidad de volver a Honduras para recuperar su nivel físico y futbolístico ha tomado mucha fuerza.

Los rumores apuntan directamente al Olimpia, club donde el “Choco” inició su carrera profesional.

Desde Olimpia le ha llegado una respuesta

Ante la expectativa de la afición, Alfonso “Foncho” Guzmán, directivo del Olimpia y representante ante la Liga Nacional, confirmó que el equipo estaría encantado de recibirlo. En declaraciones al programa radial Hora Cero, Guzmán destacó la importancia del delantero.

“Es un jugador de la casa y no sería una sorpresa que volviera. Siempre que regresó al país lo hizo con el León. Es un gran futbolista; aunque la gente le exige goles, es un jugador que aporta mucho creando espacios y sirviendo de apoyo para sus compañeros”, explicó el directivo.

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Para la dirigencia del club albo, la prioridad de Lozano seguirá siendo el extranjero, pero si no se concreta una oferta atractiva fuera del país, el Olimpia es su destino natural.

“Si él tiene la oportunidad de venir, el club no se la va a negar”, concluyó Guzmán, dejando claro que el regreso del legionario depende ahora de las intenciones del propio jugador para volver a vestir la camiseta blanca.

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