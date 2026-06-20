Cuál es el ranking FIFA de Curazao y cuántos puestos lo separan de Ecuador en el Mundial 2026

Curazao afronta este sábado un partido clave ante Ecuador por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El cruce llega con urgencia para los dos: ambos perdieron en el debut y necesitan sumar para no quedar muy condicionados antes de la última jornada.

ver también Dónde juegan Ecuador vs. Curazao en el Mundial 2026: estadio, ciudad y pronóstico del clima

El dato del Ranking FIFA marca una diferencia importante entre los dos equipos. Ecuador ocupa el puesto 23°, mientras que Curazao aparece en el puesto 82°. La distancia entre ambos es de 59 puestos a favor de la Tri, según la actualización oficial que se hizo antes del inicio del Mundial.

Ese margen refleja el favoritismo ecuatoriano para el partido, pero también dimensiona el desafío de Curazao, una selección debutante que intenta competir en el escenario más grande del fútbol después de haber recibido un golpe duro en su estreno.

Qué puesto ocupa Curazao en el Ranking FIFA

Curazao ocupa actualmente el puesto 82° del Ranking FIFA masculino.

Ese lugar lo ubica como el equipo peor posicionado del Grupo E, por detrás de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

La posición también explica parte del contexto de su debut mundialista. Curazao disputa la primera Copa del Mundo de su historia y llega desde un proyecto muy particular, apoyado en futbolistas nacidos o formados mayoritariamente en Países Bajos y en una estructura que logró llevar a la isla al torneo más importante del planeta.

El estreno, sin embargo, fue muy difícil: cayó 7-1 ante Alemania, una derrota que dejó al equipo con una diferencia de gol muy negativa y con la obligación de reaccionar rápido.

Publicidad

Publicidad

Cuál es el ranking FIFA de Ecuador

Ecuador está en el puesto 23° del Ranking FIFA masculino.

La Tri llega bastante mejor ubicada que Curazao y también con mayor recorrido competitivo reciente. Ecuador viene de competir en Eliminatorias Sudamericanas, una de las clasificatorias más exigentes del mundo, y ya tiene experiencia en Copas del Mundo.

El debut no fue el esperado: perdió 1-0 ante Costa de Marfil en un partido cerrado, decidido por un gol sobre el final. Aun así, por ranking, plantel y trayectoria, Ecuador aparece como favorito para el cruce ante Curazao.

Publicidad

La presión, justamente, nace de ahí. Ante una selección ubicada 59 puestos más abajo, el equipo de Sebastián Beccacece necesita ganar para volver a meterse en la pelea por la clasificación.

Publicidad

Cómo está el Ranking FIFA del Grupo E

El Grupo E tiene diferencias claras en el ranking. Alemania aparece como la selección mejor ubicada, Ecuador llega como segundo equipo del grupo según el escalafón, Costa de Marfil está en una zona intermedia y Curazao queda bastante más abajo.

Publicidad

Así están posicionadas las selecciones del grupo:

Alemania: 10°

10° Ecuador: 24°

24° Costa de Marfil: 33°

33° Curazao: 82°

ver también Dónde ver Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Por qué el Ranking FIFA puede ser clave en la clasificación

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos, pero puede aparecer como último recurso si dos o más equipos terminan igualados en todos los criterios anteriores.

Publicidad

Publicidad

Antes del ranking, FIFA mira los puntos entre los equipos empatados, la diferencia de gol en esos cruces, los goles convertidos, la diferencia general, los goles a favor y la conducta deportiva.

Recién si todo sigue igualado entra el Ranking FIFA.

En ese escenario, Ecuador tendría ventaja sobre Curazao por su mejor ubicación. Sin embargo, para ambos la prioridad es mucho más directa: necesitan sumar puntos, porque los dos llegan sin unidades a esta segunda fecha.