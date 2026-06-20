Países Bajos 4-1 Suecia EN VIVO: Anthony Elanga pone el descuento – minuto a minuto del Grupo F del Mundial 2026

En esta cobertura podrás seguir minuto a minuto todas las incidencias del encuentro entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, que se disputará en el Houston Stadium.

09:00hs ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Países Bajos y Suecia!

En territorio peruano, el compromiso entre Países Bajos y Suecia comenzará a las 12:00 horas. Si te encuentras en otro país, revisa la programación correspondiente para conocer el horario exacto de inicio.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

La selección neerlandesa aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras finalizar en el primer lugar de su grupo en las Eliminatorias Europeas, donde compartió zona con Polonia, Finlandia, Malta y Lituania. Antes del inicio del torneo disputó dos amistosos, con una derrota frente a Argelia y una victoria sobre Uzbekistán. En su estreno por el Grupo F, igualó 2-2 ante Japón en un partido muy disputado.

Los nórdicos llegan entonados a este compromiso tras su debut apabullante al superar por 5-1 a Túnez. No obstante, para clasificar a la Copa del Mundo tuvieron una larga travesía. Pese a ser últimos de su grupo en las Eliminatorias (por detrás de Kosovo y Eslovenia, se ganó un lugar en los Playoffs vía la Nations League. En el Repechaje superaron a Ucrania y Polonia. En los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo cayeron por 3-1 con Noruega e igualaron 2-2 con Grecia.

Suecia y Países Bajos ya están sobre el terreno de juego realizando los ejercicios de calentamiento previos al encuentro.

Ambos equipos se encuentran realizando trabajos precompetitivos y todo va quedando listo para el inicio del partido.

Los equipos hacen su ingreso al terreno de juego. El Houston Stadium ya está completamente listo para el inicio del partido.

Países Bajos y Suecia se miden en Houston por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El árbitro principal del encuentro es el inglés Michael Oliver.

Países Bajos controla la posesión, pero todavía no logra profundidad en sus ataques. Suecia, por su parte, se ha replegado en su campo y espera paciente para salir en velocidad al contraataque.

En su primera llegada clara, el equipo de Ronald Koeman fue efectivo: Cody Gakpo envió un centro preciso al área y Brian Brobbey apareció para empujar el balón en el área chica y marcar el 1-0.

Viktor Gyökeres logró romper la línea defensiva de Países Bajos con una diagonal, aunque su remate fue contenido por Bart Verbruggen.

Países Bajos domina la posesión y maneja los tiempos del partido con el balón en su poder, mientras que Suecia tiene dificultades para recuperarlo y salir de su campo.

Denzel Dumfries envió un centro rasante desde la banda derecha y Brian Brobbey desvió levemente el balón para poner el 2-0. Suecia no logra reaccionar y sufre el desarrollo del partido.

Países Bajos domina el encuentro con total control del balón, imponiendo su ritmo ante una Suecia que aún no logra asentarse en el terreno de juego.

Aunque Países Bajos mantiene el control del desarrollo del partido, el equipo dirigido por Graham Potter adoptó una postura diferente en el campo y logró reorganizarse mejor.

El delantero del Arsenal genera constantes problemas a la zaga neerlandesa con sus movimientos sin balón, aunque no consigue perfilarse con claridad para rematar con comodidad.

Viktor Gyökeres se convierte en una verdadera amenaza para los defensores neerlandeses y prueba suerte con un potente disparo que termina siendo repelido por Bart Verbruggen.

La zaga sueca muestra varias debilidades defensivas y Donyell Malen desaprovecha una oportunidad clara para ampliar la diferencia en el marcador.

Tras un tiro libre ejecutado desde la banda izquierda, Gustaf Lagerbielke ganó por arriba y marcó de cabeza lo que era el 2-1, pero la jugada quedó invalidada por posición adelantada.

Viktor Gyökeres asumió la responsabilidad del balón detenido y sacó un remate que terminó siendo bien controlado y despejado por Bart Verbruggen.

Ambos equipos se retiran a sus respectivos vestuarios con el marcador 2-0 a favor de Países Bajos.

Ya se juega la segunda mitad del encuentro entre Países Bajos y Suecia. Ronald Koeman realizó una modificación en Países Bajos: entró Crysencio Summerville por Donyell Malen.

Otra vez apareció la Naranja: Denzel Dumfries desbordó por derecha y envió un centro raso que encontró a Cody Gakpo en el segundo palo.

Cody Gakpo aprovechó una contra letal y anotó el 4-0 para Países Bajos en Houston tras una buena jugada individual.

En su primera acción ofensiva, Anthony Elanga quedó mano a mano con el arquero y definió con precisión para marcar el 2-1.

Países Bajos domina el juego con tranquilidad, mientras que Suecia no logra generar peligro en ataque.

Anthony Elanga destacó en algunos pasajes con jugadas individuales, mientras que Países Bajos manejó el ritmo con comodidad.

Países Bajos está derrotando 4-0 a Suecia en la jornada 2 del Mundial con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo.

La selección de Países Bajos regresa a la cancha este sábado en un partido de máxima exigencia. Luego de un amargo debut en el Mundial 2026, el equipo dirigido por Ronald Koeman se enfrentará a Suecia en la ciudad de Houston, con la obligación de ganar para no poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda.

El panorama se complicó para los neerlandeses en la primera jornada. Países Bajos estuvo dos veces arriba en el marcador frente a Japón gracias a los goles del defensor Virgil van Dijk y del atacante Crysencio Summerville. Sin embargo, un gol del japonés Daichi Kamada al minuto 89 rescató el 2-2 definitivo, dejando a la Oranje con un solo punto y un amargo sabor de boca.

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Por el contrario, el panorama de Suecia es completamente positivo. El conjunto nórdico llega con el ánimo a tope tras aplastar 5-1 a Túnez en su estreno, un resultado que los colocó como líderes del Grupo F y demostró su gran poder ofensivo.

Para contrarrestar el gran momento de los suecos, Koeman necesitará que sus principales figuras despierten. La prensa y la afición esperan una mejor versión de delanteros como Donyell Malen y Cody Gakpo, quienes tuvieron una participación muy discreta en el primer encuentro.

El partido de este sábado en Houston promete ser de alta tensión: Países Bajos busca reaccionar de inmediato para salvar sus ambiciones mundialistas, mientras que Suecia quiere dar otro golpe sobre la mesa y asegurar su boleto a la próxima fase.

A qué hora juegan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p.m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia en Centroamérica