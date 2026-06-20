Países Bajos 4-1 Suecia EN VIVO: Anthony Elanga pone el descuento – minuto a minuto del Grupo F del Mundial 2026

La selección de Países Bajos regresa a la cancha este sábado en un partido de máxima exigencia. Luego de un amargo debut en el Mundial 2026, el equipo dirigido por Ronald Koeman se enfrentará a Suecia en la ciudad de Houston, con la obligación de ganar para no poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda.
El panorama se complicó para los neerlandeses en la primera jornada. Países Bajos estuvo dos veces arriba en el marcador frente a Japón gracias a los goles del defensor Virgil van Dijk y del atacante Crysencio Summerville. Sin embargo, un gol del japonés Daichi Kamada al minuto 89 rescató el 2-2 definitivo, dejando a la Oranje con un solo punto y un amargo sabor de boca.
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Por el contrario, el panorama de Suecia es completamente positivo. El conjunto nórdico llega con el ánimo a tope tras aplastar 5-1 a Túnez en su estreno, un resultado que los colocó como líderes del Grupo F y demostró su gran poder ofensivo.
Para contrarrestar el gran momento de los suecos, Koeman necesitará que sus principales figuras despierten. La prensa y la afición esperan una mejor versión de delanteros como Donyell Malen y Cody Gakpo, quienes tuvieron una participación muy discreta en el primer encuentro.
El partido de este sábado en Houston promete ser de alta tensión: Países Bajos busca reaccionar de inmediato para salvar sus ambiciones mundialistas, mientras que Suecia quiere dar otro golpe sobre la mesa y asegurar su boleto a la próxima fase.
A qué hora juegan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 12:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports (TV, app y web)
- Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica
- El Salvador: Tigo Sports (TV, app y web)
- Guatemala: Tigo Sports (TV, app y web)
- Honduras: Tigo Sports (TV, app y web)
- Nicaragua: Tigo Sports (TV, app y web), Fox y Canal 10