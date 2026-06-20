Keylor Navas podría abandonar Pumas y volver a Europa: la noticia que lo acerca a la Champions League

Tras perder la final del Clausura 2026, el equipo universitario podría sufrir otro mazazo: Keylor Navas estaría evaluando seguir los pasos de Efraín Juárez.

Luego de ilusionarse con volver a celebrar un título de Liga MX y poner fin a una amarga sequía de 15 años, los aficionados de Pumas UNAM sufrieron dos mazazos devastadores en cuestión de días.

Primero, tuvieron que soportar la celebración de Cruz Azul en el césped de su propia casa, el Olímpico Universitario, donde los felinos cayeron derrotados en la gran final del Clausura 2026.

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Poco después, fueron testigos de la salida del entrenador que los llevó hasta ese partido por el título: Efraín Juárez se desvinculó de la institución del Pedregal tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato. Pero, como advierte el viejo adagio de que las desgracias siempre vienen de a tres, ahora el equipo se enfrenta a una nueva y dolorosa posibilidad: la partida de su capitán, Keylor Navas, para el Torneo Apertura 2026.

El efecto dominó tras la salida de Efraín Juárez

La partida del estratega mexicano parece haber movido los cimientos en el vestuario universitario, y el futuro del histórico guardameta tico de 39 años ha quedado en el aire.

En las últimas horas, el medio mexicano Soccerteros advirtió que Keylor estaría dispuesto a seguir los pasos de Juárez, quien lo tendría en carpeta para encarar su nuevo desafío del otro lado del Atlántico.

En Pumas temen por la posible salida de Keylor Navas (Getty).

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“A pesar de tener contrato con Pumas, Keylor Navas podría abandonar el club en este mercado de fichajes. Efraín Juárez lo quiere para un proyecto europeo que disputará la fase previa de la Champions League, mientras que también existen ofertas importantes desde Brasil por el arquero costarricense”, detalló el reporte de Soccerteros.

En Europa, Juárez ya fue presentado como el nuevo entrenador del Győri ETO FC, actual campeón de la Primera División de Hungría, en un proyecto que cuenta con el gran atractivo de disputar la Primera Ronda de clasificación de la UEFA Champions League.

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Por otro lado, el programa radial La Octava Sports también encendió las alarmas en el cuadro auriazul: “Keylor Navas estaría pensando en dejar a Pumas todo por a consecuencia de la salida de Efraín Juárez“.

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Un contrato vigente que no es ninguna garantía

Habrá que esperar a las próximas semanas para conocer si estas versiones tienen un sustento real y si Keylor, en el ocaso de su carrera, decide volver a cambiar de destino tras apenas una temporada defendiendo el marco de Pumas.

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Por el momento, lo único concreto en el papel es que el arquero renovó recientemente su contrato con la institución felina hasta mediados de 2027. Sin embargo, tener un vínculo vigente no fue ningún impedimento en el pasado para el ex Real Madrid, recordando que Pumas logró ficharlo desde Newell’s Old Boys de Rosario cuando el todavía tenía contrato activo con la Lepra.

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En síntesis