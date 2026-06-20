¿Quién es el árbitro de Ecuador vs. Curazao en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ning Ma

El juego de Ecuador vs. Curazao estará a cargo de un colegiado asiático.

Ning Ma será el árbitro principal de Ecuador vs. Curazao, partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se disputará este sábado 20 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, identificado por FIFA durante la Copa como Kansas City Stadium.

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La designación tiene un valor especial para el arbitraje asiático y, especialmente, para China. Ning Ma vuelve a estar en una Copa del Mundo y esta vez tendrá a cargo un partido clave para dos selecciones que llegan sin margen: Ecuador perdió en su debut ante Costa de Marfil y Curazao viene de una dura goleada frente a Alemania.

Para ambos, el duelo puede marcar el futuro inmediato en el torneo. Para el árbitro chino, será una oportunidad de máxima exposición en un partido cargado de urgencia.

Quién es Ning Ma, el árbitro de Ecuador vs. Curazao

Ning Ma es un árbitro chino de 46 años y uno de los jueces más reconocidos del fútbol asiático.

Cuenta con gafete FIFA desde 2011, una marca que refleja una carrera internacional larga y sostenida. Durante más de una década fue acumulando experiencia en torneos de clubes, competiciones de selecciones y partidos de alta exigencia dentro de la AFC.

Su presencia en Ecuador vs. Curazao confirma su lugar dentro del panel mundialista. No se trata de un árbitro nuevo en el circuito internacional, sino de un juez con recorrido, personalidad y antecedentes en competencias FIFA.

China dice presente en el Mundial 2026

La presencia de Ning Ma en el Mundial 2026 tiene un valor simbólico. China no clasificó con su selección, pero sí tendrá representación en el torneo a través del arbitraje.

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Ese detalle no es menor. Para un país que todavía busca consolidarse futbolísticamente a nivel de selecciones, tener un árbitro principal en una Copa del Mundo representa una forma de presencia en el escenario más importante del fútbol.

Su experiencia previa en Copas del Mundo

El Mundial 2026 no será su primera experiencia mundialista. Ning Ma ya había sido parte del equipo arbitral en Qatar 2022, donde participó como cuarto oficial.

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Esa experiencia le permitió vivir desde adentro una Copa del Mundo absoluta, con la exigencia logística, física y técnica que implica formar parte del panel FIFA.

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Ahora el desafío será mayor: en Ecuador vs. Curazao estará en el centro del campo, con responsabilidad directa sobre el desarrollo del partido.

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El “card master” del arbitraje chino

Uno de los rasgos que más se repite en los perfiles internacionales sobre Ning Ma es su reputación de árbitro estricto. En China se lo ha asociado con el apodo de “card master”, una etiqueta vinculada a su tendencia a controlar los partidos con firmeza disciplinaria.

Ese perfil puede ser importante para un encuentro como Ecuador vs. Curazao. Los dos equipos llegan golpeados, necesitados de puntos y con la obligación de competir desde el primer minuto.

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Ecuador necesita reaccionar después de la derrota ante Costa de Marfil. Curazao, en cambio, debe recomponerse tras el 7-1 sufrido contra Alemania. En ese contexto, el partido puede tener ansiedad, contactos fuertes y reclamos, elementos que suelen exigir un arbitraje claro desde temprano.

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El cuerpo arbitral de Ecuador vs. Curazao

Árbitro principal: Ning Ma (China)

Ning Ma (China) Asistente 1: Fei Zhou (China)

Fei Zhou (China) Asistente 2: Saoud Ahmed Almaqaleh (Qatar)

Saoud Ahmed Almaqaleh (Qatar) Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda) Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

Isaac Trevis (Nueva Zelanda) VAR: Fu Ming (China)