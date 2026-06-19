Cuál es el criterio de desempate en la Fase de Grupos del Mundial 2026

Comienzan a definirse algunos clasificados a 16avos de final en el Mundial 2026 y por eso es momento de empezar a hacer cuentas.

El Mundial 2026 ya empezó a entrar en una zona donde las cuentas pesan casi tanto como los resultados. Con la segunda fecha en marcha y varios grupos cada vez más apretados, empieza a aparecer una pregunta clave: qué pasa si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos.

El nuevo formato de la Copa, con 48 equipos, 12 grupos de cuatro selecciones y una ronda de 16avos de final, hace que el criterio de desempate sea todavía más importante. Ya no solo clasifican los dos primeros de cada zona, sino también los ocho mejores terceros, por lo que cada gol, cada tarjeta y cada cruce directo puede terminar influyendo en la clasificación.

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A diferencia de otros Mundiales, el primer criterio para separar a equipos empatados dentro de un mismo grupo no es la diferencia de gol general. En el Mundial 2026, FIFA aplica primero el llamado desempate olímpico: es decir, se mira qué pasó en los partidos entre las selecciones igualadas antes de pasar a otros criterios.

Qué pasa si dos o más equipos empatan en puntos

Si dos o más equipos de un mismo grupo terminan con la misma cantidad de puntos, FIFA aplica una serie de criterios en orden.

El primer bloque de desempate se basa en los partidos jugados entre los equipos igualados.

El orden es el siguiente:

Mayor cantidad de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados. Mejor diferencia de gol en los partidos entre esos equipos. Mayor cantidad de goles marcados en los partidos entre esos equipos.

Esto es clave para entender posibles escenarios de triple empate. Si tres selecciones terminan con la misma cantidad de puntos, se arma una especie de tabla reducida con los partidos jugados entre esas tres.

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Qué pasa si el empate sigue después de los cruces directos

Si los criterios entre los equipos empatados no alcanzan para separar la clasificación, FIFA pasa a mirar los datos generales de toda la fase de grupos.

En ese segundo bloque, el orden es:

Mejor diferencia de gol en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos del grupo. Mejor puntuación de conducta deportiva.

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La diferencia de gol general sigue siendo muy importante, pero no es el primer criterio cuando hay empate en puntos dentro de un mismo grupo. Antes aparecen los resultados entre los equipos igualados.

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Qué es la puntuación de conducta deportiva

La puntuación de conducta deportiva funciona como un criterio de “fair play”. En términos simples, premia al equipo que haya recibido menos sanciones disciplinarias.

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El sistema se calcula con puntos negativos por tarjetas:

Tarjeta amarilla: -1 punto

-1 punto Doble amarilla y expulsión: -3 puntos

-3 puntos Roja directa: -4 puntos

-4 puntos Amarilla más roja directa: -5 puntos

El equipo con mejor puntuación de conducta, es decir, el que haya acumulado menos castigo disciplinario, queda mejor ubicado en el desempate.

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Este criterio no es el primero en aparecer, pero puede ser decisivo si dos selecciones terminan igualadas en puntos, diferencia de gol y goles convertidos.

En México están todos muy ilusionados con seguir avanzando en el Mundial. (Getty Images)

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Qué pasa si todavía hay empate

Si después de todos esos criterios la igualdad continúa, FIFA utiliza la última actualización del Ranking FIFA.

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Eso significa que, en el Mundial 2026, el ranking FIFA que se actualiza partido a partido puede terminar definiendo una posición de grupo o incluso una clasificación si todos los criterios anteriores no logran separar a los equipos.

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Cómo se definen los mejores terceros del Mundial 2026

La pelea por los mejores terceros tiene un criterio distinto, porque no se pueden comparar enfrentamientos directos entre equipos de grupos diferentes.

Para ordenar a los terceros de los 12 grupos, FIFA utiliza estos criterios:

Mayor cantidad de puntos en la fase de grupos. Mejor diferencia de gol en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles marcados. Mejor puntuación de conducta deportiva. Ranking FIFA.

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Los ocho mejores terceros avanzan a los 16avos de final. Los otros cuatro quedan eliminados.