Este sábado será el debut de Hervé Renard como nuevo entrenador de Túnez en el Mundial 2026.

Hervé Renard aparece en el Mundial 2026 como protagonista de una de las historias más inesperadas del torneo. El entrenador francés fue contratado por Túnez en plena Copa del Mundo, después de la durísima derrota 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F y de la salida inmediata de Sabri Lamouchi.

La decisión tuvo impacto por el momento y también por la cifra: Renard cobrará alrededor de 200 mil euros durante su etapa al frente de la selección tunecina, que pueden ser apenas dos partidos. Su llegada no responde a un proyecto largo ni a una planificación de ciclo: es una apuesta de urgencia para intentar salvar un Mundial que empezó de la peor manera.

Su primer examen será este sábado 20 de junio, cuando Túnez enfrente a Japón en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del grupo. El margen es mínimo: los tunecinos llegan sin puntos, golpeados por la goleada ante Suecia y necesitados de una reacción inmediata para seguir con vida.

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El DT que Túnez contrató de urgencia en pleno Mundial

La historia de Renard en este Mundial empieza con una crisis. Túnez debutó ante Suecia, perdió 5-1 y quedó último en el Grupo F, con una diferencia de gol muy negativa y una imagen preocupante.

La consecuencia fue drástica: Sabri Lamouchi fue despedido en pleno torneo. La federación tunecina no esperó al final de la fase de grupos ni intentó sostener el ciclo. Buscó una respuesta inmediata y fue por un entrenador de experiencia comprobada en selecciones.

Ahí apareció Hervé Renard, un técnico acostumbrado a escenarios límite, vestuarios de selecciones nacionales y torneos cortos. Su llegada a Túnez no tiene margen para adaptación: asumió con el Mundial en marcha y con Japón como primer rival.

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Quién es Hervé Renard

Hervé Renard es un entrenador francés nacido el 30 de septiembre de 1968 en Aix-les-Bains, Francia. Tiene 57 años y una carrera muy marcada por el fútbol de selecciones, especialmente en África.

Su perfil encaja con el tipo de apuesta que hizo Túnez: un técnico de impacto, con recorrido internacional y con antecedentes fuertes en contextos de presión.

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Renard no llega como un desconocido ni como una solución improvisada desde el currículum. Llega con una historia particular: ganó títulos continentales, dirigió selecciones mundialistas y protagonizó uno de los batacazos más recordados de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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El técnico que ganó dos Copas Africanas con selecciones distintas

Hervé Renard atento a los movimientos de sus nuevos dirigidos.

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El gran sello de Renard está en África. Es el único entrenador que logró ganar la Copa Africana de Naciones con dos selecciones diferentes.

Primero lo hizo con Zambia en 2012, en una de las consagraciones más emotivas de la historia reciente del torneo. Después volvió a levantar el título con Costa de Marfil en 2015, confirmando que su éxito no había sido casualidad.

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Ese recorrido le dio una reputación muy fuerte en el fútbol africano. Renard se transformó en un técnico asociado al orden, la fortaleza mental, la gestión de grupos y la capacidad para competir en escenarios difíciles.

Por eso Túnez lo fue a buscar. Después del 5-1 ante Suecia, necesitaba algo más que un entrenador: necesitaba un golpe de efecto.

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El batacazo contra Argentina que todavía pesa

Hervé Renard en el duelo entre Arabia y Argentina.

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El antecedente mundialista más recordado de Renard llegó en Qatar 2022, cuando dirigía a Arabia Saudita.

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En el debut de aquel Mundial, su equipo venció 2-1 a Argentina, que llegaba como una de las grandes candidatas y que luego terminaría siendo campeona del mundo. Ese triunfo saudí fue uno de los grandes golpes del torneo y dejó a Renard instalado como un técnico capaz de preparar partidos de máxima dificultad.

Esa victoria sigue siendo parte central de su imagen. Cuando una selección necesita competir contra rivales superiores, ordenar un equipo rápido y levantar la confianza de un grupo, el nombre de Renard aparece con peso propio.

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Ahora Túnez espera algo parecido: no necesariamente una revolución futbolística, sino una respuesta competitiva inmediata.

Tercer Mundial consecutivo con tres selecciones distintas

El duelo ante Japón también tendrá un dato fuerte para la carrera de Renard: será su tercer Mundial consecutivo con tres selecciones distintas.

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En Rusia 2018, dirigió a Marruecos. En Qatar 2022, estuvo al frente de Arabia Saudita. Ahora, en 2026, aparece como entrenador de Túnez en plena fase de grupos. Una revancha personal para Renard que había sido despedido de la selección saudí cuando sólo faltaban dos meses para este Mundial.

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Ese recorrido lo convierte en una figura poco común dentro del fútbol de selecciones. Renard no llega al Mundial como parte de un proceso estable, sino como un especialista en asumir desafíos internacionales de alto riesgo.

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Para Túnez, esa experiencia fue decisiva. El equipo necesitaba a alguien que ya conociera el ambiente mundialista, la presión de una fase de grupos y la urgencia de preparar partidos con muy poco tiempo.