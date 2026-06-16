Adiós a Honduras: el inesperado destino europeo que eligió Elison Rivas

Elison Rivas viajará a Europa para firmar con su nuevo equipo tras ser parte de la limpieza de Olimpia. El lateral será por tercera vez legionario.

El futbolista hondureño Elison Rivas está a punto de comenzar una nueva etapa en su carrera. Tras salir del Olimpia, el lateral izquierdo de 26 años tiene un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo fichaje del Football Club Differdange 03, equipo que compite en la primera división de Luxemburgo (BGL Ligue).

Actualmente, Rivas y su equipo de trabajo están afinando los últimos detalles y documentos necesarios para que el jugador pueda viajar a Europa lo antes posible e incorporarse a los entrenamientos. Estos detalles los dio a conocer el periodista Álvaro de la Rocha.

ver también “Firmado”: Keyrol Figueroa confirma su futuro y se conoce el club en el que jugará la próxima temporada

Tercera oportunidad de ser legionario

A pesar de su juventud, Rivas cuenta con una amplia experiencia tanto en el fútbol de Honduras como en el extranjero. Esta será su tercera experiencia fuera del país.

A lo largo de su carrera, ha defendido las camisetas de varios clubes:

En Honduras: Real España, Platense, Real de Minas, CDS Vida, Olancho FC y su más reciente paso por el CD Olimpia.

Real España, Platense, Real de Minas, CDS Vida, Olancho FC y su más reciente paso por el CD Olimpia. En el extranjero: CD Águila (El Salvador) y Águilas Doradas (Colombia).

Con este movimiento, el defensor catracho busca consolidarse en el viejo continente y sumar su talento a un club que suele pelear en los puestos altos de su liga local.

ver también Dereck Moncada protagoniza nuevo gran salto a solo días de iniciar su aventura en Suiza

En resumen

El lateral izquierdo hondureño Elison Rivas (26 años) tiene un principio de acuerdo para jugar con el FC Differdange 03 de la primera división de Luxemburgo.

Tras dejar el Olimpia, el futbolista y su equipo están tramitando los papeles necesarios para realizar el viaje al viejo continente.

Esta será su tercera aventura en el extranjero, luego de haber jugado antes en el CD Águila de El Salvador y en las Águilas Doradas de Colombia.

Publicidad