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La mejor afición de todo el Mundial 2026, según The Washington Post: “Las personas más amigables del planeta”

The Washington Post destacó a una hinchada que convirtió una ciudad del Mundial 2026 en una fiesta callejera, entre bares desbordados y canciones.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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La mejor hinchada de la Copa del Mundo.
© Getty.La mejor hinchada de la Copa del Mundo.

Boston vivió durante varios días con acento escocés. Miles de fanáticos de Escocia llegaron a la ciudad por el Mundial 2026 y transformaron bares, calles cercanas a Fenway Park y puntos turísticos en una fiesta itinerante.

The Washington Post retrató ese desembarco con una frase que quedó como síntesis de la hinchada del país británico, conocida como Tartan Army (que se traduce al español como El Ejército Tartán): “Las personas más amigables del planeta”, citando a un hincha local de los Red Sox después de compartir una cerveza Sam Adams con un fanático escocés.

Escocia regresó a un Mundial tras 28 años y su afición se hizo sentir (Getty Images).

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La invasión del Ejército Tartán

La crónica del medio norteamericano describe bares llenos de camisetas azules, hinchas con kilts (la famosa falda cruzada hasta la rodilla, una prenda masculina tradicional de las Tierras Altas) subidos a sillas y canciones que pasaban del fútbol al folklore popular.

Uno de los momentos que más se repitió fue el clásico “I’m Gonna Be (500 Miles)”, de The Proclaimers, cantado en grupo como si cada pub de Boston fuera una extensión de Hampden Park, el estadio que alberga los partidos de la selección como local.

Los fanáticos escoceses coparon las calles de Boston para alentar a su selección (The Washington Post).

Los fanáticos escoceses coparon las calles de Boston para alentar a su selección (The Washington Post).

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La Tartan Army llegó a Estados Unidos después de 28 años sin ver a Escocia en una Copa del Mundo. Por eso, para la abrumadora mayoría de los fanáticos este viaje se trata de una cita generacional que se debe aprovechar al máximo.

A su vez, Reuters habló de decenas de miles de escoceses en una ciudad que quedó corta de sueño, llena de fiesta y con bares trabajando por encima de lo habitual.

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El icónico estadio de Fenway Park se vio inundado por una marea azul (The Daily Beast).

El icónico estadio de Fenway Park se vio inundado por una marea azul (The Daily Beast).

El mismo medio informó que en el bar Cheers las ventas de cerveza subieron un 75% respecto del año anterior, mientras algunos empleados de bares llegaron a recibir casi 1.000 dólares diarios en propinas.

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La escena es una de esas que solo puede producir una Copa del Mundo: gaitas camino a Fenway Park, banderas escocesas en bares irlandeses (Boston es una ciudad fuertemente influenciada por la inmigración de Irlanda), camisetas retro, bromas, grupos cantando por el centro y turistas locales sacándose fotos con hinchas que, hasta hacía unos días, eran desconocidos.

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En un Mundial donde las hinchadas compiten también fuera de la cancha, Escocia, que está mostrando un fútbol rígido y limitado, ya encontró su título simbólico en Boston.

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En síntesis

  • The Washington Post destacó el impacto de la Tartan Army en Boston y recogió una frase fuerte de un hincha local: “Las personas más amigables del planeta”.
  • La hinchada de Escocia convirtió bares, calles y alrededores de Fenway Park en una fiesta con kilts, gaitas, camisetas azules y canciones populares.
  • Reuters reforzó el fenómeno con datos concretos: decenas de miles de escoceses en la ciudad, suba del 75% en ventas de cerveza en Cheers y propinas cercanas a 1.000 dólares diarios para empleados de bares.

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