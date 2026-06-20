El ex manudo se ofreció a volver a la Liga después de una larga inactividad como futbolista profesional.

Erick Cabalceta dejó de jugar al fútbol de manera profesional en 2025. Después de sumar algunos partidos con el Águila en el Torneo Apertura de la Liga Mayor de El Salvador, tomó la decisión de ponerle una pausa a su carrera para tomar otro camino.

Este año, el ex futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense inició un nuevo proyecto personal para generar ingresos en suelo tico, precisamente en Alajuela. Tiene su negocio de lavado de carros en el que también se dedican al detallado automotriz.

Cabalceta en Alajuelense.

Desde entonces, Cabalceta se ha mostrado entusiasta con este negocio y hasta lo extenderá a El Salvador en las próximas semanas. En medio de esta nueva vida que lleva después de su paso por Águila, volvió a hablar de su etapa en Alajuelense y reconoció que habló con un dirigente para regresar.

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Erick Cabalceta quiere volver a Alajuelense para ponerle fin a su carrera

“La verdad no sé si estoy retirado, es lo que me apasiona al igual que los carros. Obviamente toda mi vida me dediqué a eso, las lesiones me han indispuesto a regresar. No quiero dejar de lado que he hablado con gente de la Liga para que me den espacio para al menos tener un retiro. A esta etapa ya no importa, soy liguista“, declaró Cabalceta en el programa A Fondo Con de FUTV.

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El defensor central con pasado en las selecciones menores de Costa Rica y en la mayor de El Salvador no juega un partido desde el 28 de septiembre de 2025. Desde entonces, pasó por el quirófano para recuperarse de una ruptura completa del menisco medial y una elongación del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

En caso de regresar, el nacido en Costa Rica tendrá que realizar una adaptación física debido a su larga inactividad como futbolista profesional. Teniendo en cuenta las bajas que tuvo la Liga en la zaga central, sería un jugador que podría sumar como agente libre y no recibiría un alto salario, ya que transita la última etapa de su carrera.

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En resumen

Erick Cabalceta pausó su carrera futbolística profesional en el año 2025 .

pausó su carrera futbolística profesional en el año . El exjugador abrió un negocio de lavado de carros en Alajuela, Costa Rica.

en Alajuela, Costa Rica. Cabalceta sufrió una ruptura de menisco y elongación de ligamento en su rodilla izquierda antes de dejar el fútbol.