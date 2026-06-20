“Termina después del Mundial”: figura de Panamá anuncia su retiro de la selección antes del partido clave ante Croacia

Uno de los convocados por Thomas Christiansen para esta Copa del Mundo está viviendo sus últimos días como jugador de los Canaleros.

Este sábado, hubo un anuncio especial en la conferencia de prensa de la Selección de Panamá. En la previa del determinante partido contra Croacia el próximo martes en Toronto, uno de los jugadores declaró que después del Mundial 2026 no seguirá en el seleccionado.

El que no estará más allá de la Copa del Mundo es Alberto Quintero. El futbolista de Plaza Amador acudió a la conferencia y reconoció que no seguirá siendo parte de Panamá una vez que finalice la participación mundialista de los Canaleros.

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“Si, termina aquí después del Mundial, son 19 años representando a mi país con mucho orgullo, con altas y bajas, pero sobre todo con los sueños cumplidos. Estoy disfrutando este momento, luché por estar aquí y al final se me dio, quiero doblar la camiseta 19 y entregársela a los que siguen para que nos sigan representando”, comunicó Quintero.

En caso de que Panamá pierda este martes contra Croacia, el delantero será convocado por última vez para el partido ante Inglaterra por la tercera jornada de la fase de grupos. Éste será el próximo sábado 27 de junio en Nueva Jersey.

Quintero en conferencia de prensa. (Foto: Ricardo Icaza)

Alberto Quintero cierra su etapa en la Selección de Panamá después de 19 años

A sus 38 años y con casi 150 partidos en la Selección de Panamá, Alberto Quintero le pone fin entonces a una larga trayectoria que comenzó en el año 2007, cuando ingresó en un partido amistoso frente a Guatemala sobre el final del juego.

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Desde ese momento, alcanzó los 140 juegos y podrían ser dos más si es que logra hacer su debut en una Copa del Mundo. En Rusia 2018, no fue convocado porque sufrió una fractura metatarsiana que lo dejó sin posibilidades. Ahora, buscará la cereza del postre para cerrar su etapa en la selección.

En resumen

El futbolista Alberto Quintero anunció su retiro de la Selección de Panamá tras el Mundial.

anunció su retiro de la Selección de Panamá tras el Mundial. El delantero suma 140 partidos internacionales con Panamá desde el año 2007.

La Selección de Panamá se enfrentará a Croacia el próximo martes en Toronto.