El salvadoreño estuvo en boca de todos tras expulsar al jugador de Paraguay por una regla que se aplicó por primera vez.

Este viernes se vivió una inédita situación en el partido del Mundial 2026 entre Paraguay y Turquía. El árbitro salvadoreño, Iván Barton, tomó la decisión de expulsar a Miguel Almirón después de revisar en el VAR que se cubrió la boca para hablarle a un rival.

Si bien no se sabe que fue lo que le dijo el futbolista paraguayo al turco, Almirón vio la tarjeta roja por una nueva regla que prohíbe a los jugadores a taparse la boca para hablar. Esta norma se implementó después de lo sucedido en la Champions League con Gianluca Prestianni, quien se había cubierto la boca para dirigirse a Vinicius.

Un día después de la decisión que tomó el juez salvadoreño, la FIFA decidió pronunciarse sobre la nueva reglamentación y apoyó la determinación que tomó Barton con el jugador de Paraguay.

ver también Iván Barton aplicó la “Ley Prestianni” por primera vez en la historia: así fue la roja a Almirón en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

FIFA respaldó la decisión que tomó Iván Barton contra Miguel Almirón

“Tras una reunión especial de The IFAB celebrada en abril, se introdujeron una serie de modificaciones que se implementarán en el Mundial de la FIFA 2026. Esto incluyó una tarjeta roja para cualquier jugador del torneo que sea visto cubriéndose la boca en una situación de confrontación con un oponente“, recordó FIFA sobre la regla que sorprendió al mundo.

El mensaje de FIFA tras la expulsión.

Miguel Almirón se perderá la tercera jornada contra Australia como mínimo. Resta saber si la FIFA le dará más de una fecha de suspensión, ya que Prestianni había recibido una sanción de seis partidos por lo que ocurrió con Vinicius.

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Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, apuntó contra el arbitraje de Barton y criticó la forma en la que aplicó el reglamento: “Nos pasaron el fascículo completo de las reglas nuevas. Hay cosas que se manipulan, se manejan. El exceso de tiempo agregado sin justificación de por qué daba la sensación de que todo se complotaba“.

En resumen

El árbitro Iván Barton expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca para hablar.

expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca para hablar. La FIFA respaldó la expulsión basada en las nuevas reglas implementadas en abril.

respaldó la expulsión basada en las nuevas reglas implementadas en abril. El futbolista Miguel Almirón se perderá el próximo partido de Paraguay contra Australia.