David Ruiz recibe certero golpe tras giro inesperado en el futuro de Inter Miami: “Motivos personales”

En un giro inesperado de eventos, el Inter Miami anunció este martes la renuncia del director técnico Javier Mascherano cuando apenas había iniciado la temporada de la MLS en Estados Unidos, noticia que también impacta al hondureño David Ruiz.

“Quiero que todos sepan, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami”, dijo Mascehrano, según las palabras recogidas por el club de la Florida.

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“En primer lugar, quisiera agradecer al club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”, amplió.

La salida del entrenador argentino se da en un momento complejo para el club que si bien, no ha perdido en los últimos partidos, solo ha podido ganar dos de sus seis más recientes partidos, contando MLS y Concacaf, torneo en el que fueron eliminados.

Con DT como entrenador, ganó la MLS cup y el campeonato de la Conferencia Este. Además, logró una temporada récord en 2025 anotando un total de 101 goles, mayor cantitdad en una sola temporada en la historia de la MLS.

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El DT interino

El club también precisó que el lugar de Mascherano será ocupado por el técnico interino Guillermo Hoyos, quien estará como encargado del club para los próximos partidos.

Cabe señalar que David Ruiz no atraviesa por su mejor momento y en lo que va de la temporada apenas ha podido sumar 81 minutos. Tampoco estuvo presente en la última convocatoria con la Selección de Honduras.