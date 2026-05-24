Javier López no se olvida de nadie y deja contundente mensaje a los que no creyeron en Motagua

El entrenador de Motagua reaccionó al histórico triunfo que le dio el título 20 en la historia tras imponerse a Marathón en la final del Clausura 2026.

Luego de obtener el título 20 en la historia de Motagua, el entrenador Javier López reaccionó al histórico triunfo sobre Marathón en el Clausura 2026 y no se olvidó de quiénes no ponían a su equipo como candidato.

El entrenador español aseguró que esta copa es una felicidad compartida con la afición, jugadores, miembros del staff, directiva y todos los empleados del club que también forman parte del logro.

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López no dudó en afirmar que estaba seguro que serían campeones desde el inicio del campeonato, debido a la plena confianza que tiene en el plantel y por todas las dificultades que han superado.

El DT también consideró que, pese a que el juego se definió en penales, Motagua fue amplio dominador de la gran final, ante un Marathón que no supo responde a la alta intensidad de las águilas.

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Las palabras de Javier López

Lo que significa el título

“Felicidad. Felicidad compartida con toda la gente que está aquí con nosotros. Con los jugadores, que son los que lo han hecho posible. Con todo el staff, con el cuerpo técnico, con todos los empleados que tiene el club, los directivos, que son espectaculares. Y poderlo compartir con todas estas personas y con toda la gente que está en el ciclo azul, que siempre que hemos ido de visita hemos sido locales. Entonces, creo que significa felicidad compartida”.

Siempre estuvo seguro que sería campeón

“Totalmente. Creo en el trabajo que hemos hecho, creo en todo lo que hemos ido superando, todos los retos y dificultades. Yo ya dije el otro día que yo era mi felicidad de campeón por todo lo que he tenido que superar en mi vida para poder estar aquí ahora. Y los jugadores han pasado exactamente lo mismo. Han tenido que superar un montón de dificultades durante estos nueve meses y medio y es una felicidad enorme ver este estadio así. Y hoy tenía que ser la noche azul”.

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Mensaje a los que no creían

“Bueno, lo importante en la vida es que si los demás no te ponen de candidato, tú te candidaties. Y nosotros sabíamos que éramos candidatos desde el primer momento que uno llegó aquí. Este es un club que tiene todo para que tú salgas campeón. Siempre digo que a los entrenadores nos hacen campeones el club en el que estás. Y Motagua es un club que te da todas las facilidades para ser campeón”.

Superior a Marathón

“He visto muchas finales de fútbol hondureño y con el máximo respeto para Maratón, al momento, porque llevan cuatro partidos en 12 días, nunca había visto un equipo tan superior a otro en lo que es el juego, en cuanto a las sensaciones, en la creación de situaciones de gol. Creo que nos ha acompañado durante todo el año en los penales, que hemos sido sólidos tanto del lado defensivo como del lado ofensivo con nuestros lanzadores”.