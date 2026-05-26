La explosiva confesión de Wanchope tras salir a la luz el caso Alejandro Bran y otros jugadores ticos: “Lo he denunciado”

Wanchope no solo apuntó a Bran, sino que destapó un problema de indisciplina que, según él, lleva años dentro del fútbol costarricense.

El escándalo que rodea a Alejandro Bran sigue generando repercusiones en todo el fútbol nacional, y ahora sumó una voz pesada que no se guardó absolutamente nada. La situación del mediocampista, separado de Liga Deportiva Alajuelense y apartado de la Selección de Costa Rica, abrió un debate que va mucho más allá de un caso puntual.

El episodio ocurrido en San Pedro de Montes de Oca, donde el vehículo del jugador habría recibido impactos de bala tras un altercado en un centro nocturno, encendió todas las alarmas en el entorno del fútbol tico. Lo que parecía un hecho aislado terminó exponiendo una problemática que varios venían señalando desde hace tiempo.

En ese contexto, apareció la voz de Paulo César Wanchope, quien en ESPN lanzó una declaración que sacudió el ambiente. Lejos de enfocarse únicamente en el caso Bran, el exentrenador amplió el foco y apuntó directamente a un problema estructural.

¿Qué dijo Wanchope sobre la indisciplina en el fútbol tico?

“Hace mucho tiempo vengo reportando indisciplina en algunos clubes”, afirmó, dejando en claro que lo ocurrido no es algo nuevo para él. Su experiencia como entrenador le permitió ver situaciones que, según su relato, se repiten más de lo que se reconoce públicamente.

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Wanchope fue más allá y dio ejemplos concretos que encendieron aún más la polémica. Habló de futbolistas llegando a entrenar con aliento a alcohol y de botellas de licor encontradas en espacios de trabajo, situaciones que, según él, ya habían sido denunciadas en su momento.

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“Yo lo he denunciado y lo he expuesto”, remarcó, en una frase que resume la gravedad de su postura y que deja en evidencia que el problema no es reciente.

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Para el exdelantero, lo ocurrido con Bran debe interpretarse como una señal de alerta para todo el sistema. No se trata solo de sancionar a un jugador, sino de revisar cómo se manejan estos temas dentro de los clubes.

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También apuntó directamente a los dirigentes, a quienes considera responsables de respaldar a los cuerpos técnicos en la toma de decisiones disciplinarias. En su visión, sin ese apoyo, es difícil generar cambios reales.

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Además, valoró las decisiones tomadas tanto por la Federación como por Alajuelense, entendiendo que este tipo de medidas pueden marcar un precedente necesario para el futuro.

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