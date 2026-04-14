Olimpia toma firme decisión con el contrato de Agustín Mulet tras no ser titular contra Motagua

Olimpia parece haberse recuperado completamente del mal semestre que estaba atravesando desde el inicio de 2026. El León, que había caído en un bache, confirmó su salida tras vencer a Motagua en el Clásico.

Una de las sorpresas de Eduardo Espinel fue que dejó a Agustín Mulet fuera del once titular, algo raro, ya que el argentino ya se había consolidado en la contención del León.

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Su lugar fue ocupado por José Raúl García, quien lo hizo bien durante los minutos que jugó. Ya en el segundo tiempo, el argentino ingresó y no desentonó.

Ahora bien, la directiva encabezada por Rafael Villeda tiene claro que realizará algunos fichajes pensando en el siguiente semestre, con el objetivo de afrontar tanto el torneo local como la Copa Centroamericana.

Eso sí, también han tomado una decisión respecto a Agustín Mulet, y la información ha llegado a las oficinas de Fútbol Centroamérica.

¿Qué pasará con el contrato de Agustín Mulet en Olimpia?

Según la información obtenida, Olimpia tiene la intención de extender el contrato de Mulet. El argentino llegó a mediados de 2025 y firmó por un año, por lo que su vínculo vence el próximo mes de junio.

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Eduardo Espinel está satisfecho con el rendimiento del argentino, y la afición le ha respondido con mucho cariño por la entrega que ha demostrado en cada partido.