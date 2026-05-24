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Dos figuras de Motagua dejan su futuro en el aire tras coronarse campeones

Apenas minutos después de levantar el título, dos futbolistas de Motagua encendieron las alarmas por su futuro.

José Rodas

Por José Rodas

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El once inicial de Motagua previo a la gran final del Clausura 2026. Foto: X Motagua.
El once inicial de Motagua previo a la gran final del Clausura 2026. Foto: X Motagua.

Jorge Serrano y Carlos “Zapatilla” Mejía dejaron en duda su continuidad en Motagua apenas minutos después de coronarse campeones del Clausura 2026, copa que significa el título 20 en la historia del club.

Los futbolistas brindaron su reacción a Deportes TVC, donde dejaron más dudas que certezas sobre lo que podría ocurrir con ellos de cara al segundo semestre del año en el que el club tendrá Copa Centroamericana.

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“Por mí, hay mucho Serrano, pero también tengo mucho futuro, tengo que aprovechar el tiempo y veremos qué pasa”, dijo el panameño Serrano que alcanzó un gran nivel al sierre del campeonato.

Por su parte, “Zapatilla” expresó su incomodidad debido a que no alcanzó regularidad en el torneo; aunque reconoció que aprovechó los minutos que pudo sumar en el Clausura.

“Tengo contrato, pero por los minutos veremos qué pasa más adelante, ya veremos si se sigue o no”, dijo el jugador.

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De esta forma, ambos jugadores sacuden el camerino de las águilas que también podrían sufrir las bajas de Marlon Licona y Marcelo Santos, a quienes también se les acaba el contrato.

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