Guatemala

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala en el Clausura 2026 y la Acumulada

Este fin de semana se disputa la jornada 8 en la que se destaca el partido entre Municipal y Antigua. Comunicaciones juega el domingo.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

La Liga Bantrab vivirá este fin de semana su Fecha 8.
La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se pone en marcha este fin de semana con un foco bien marcado: Municipal vs. Antigua GFC este sábado, un clásico moderno entre uno de los grandes del país y el último campeón, que además llega con la necesidad de escalar posiciones en el torneo corto.

Y aunque la tabla del Clausura manda en lo inmediato, el gran tema de fondo sigue siendo la Acumulada, donde se define el descenso: Comunicaciones mejoró desde la llegada de Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa y salió de la zona roja, pero no puede descuidarse porque la diferencia con los puestos de descenso todavía es corta. Los cremas, justamente, juegan mañana domingo como visitantes ante Aurora.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

Así está la tabla acumulada de Guatemala. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 8

Sábado 21 de febrero

  • Malacateco vs. Achuapa — 2:00 p.m.
  • Municipal vs. Antigua GFC — 4:00 p.m.
  • Guastatoya vs. Cobán Imperial — 6:00 p.m.

Domingo 22 de febrero

  • Aurora FC vs. Comunicaciones — 9:00 a.m.
  • Mictlán vs. Marquense — 1:00 p.m.
  • Xelajú MC vs. Mixco — 6:00 p.m.
