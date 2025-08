Alberth Elis envía un desafiante mensaje a Eduardo Espinel y aclara su futuro

Alberth Elis es sin duda uno de los nombres más importantes para el fútbol hondureño en los últimos años.

La ´Panterita´ ha sido clave en la Selección y se acostumbró a ser un legionario top para Honduras, sin embargo su lesión en el cráneo frenó su momento en Europa.

Pese a ello el extremo está recuperando su nivel en Olimpia y tras anotar en el triunfo ante Motagua (2-0) lanzó un picante mensaje en zona mixta.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlos Pineda impacta a todo Olimpia con su primera gran decisión en Costa Rica; Marcelo Pereira ya lo sabe

Alberth Elis y un picante mensaje contra Eduardo Espinel

El delantero, que anotó su segundo gol en partidos consecutivos por Liga Nacional, inició de manera muy picante su declaración ante los medios.

El futbolista que supo brillar en Portugal y Francia mostró todo su descontento y repitió hasta en cuatro ocasiones una misma frase para que su mensaje quedara muy claro.

Publicidad

“Agradecido con Dios por el triunfo y por poder anotar un gol: “No ha sido fácil, en los últimos partidos me ha tocado estar en la banca y ni siquiera entrar a jugar“, inició contando.

Publicidad

Y continuó: “Para mí como jugador es difícil, venir de Europa y que ni siquiera te metan a jugar es difícil pero sigo trabajando día a día para cuando se me de la oportunidad estar listo y dar lo máximo dentro del campo”.

Publicidad

Elis no bajó la línea de su mensaje ni tono y reconoció: “Le pido a Dios que me dé mucha fuerza y mucha humildad porque no es fácil estar en la banca y ni siquiera entrar a jugar un partido; ahora van 4 partidos y he tenido pocos minutos pero aún así sigo trabajando al máximo esperando cada momento que me den”.

Alberth Elis registra dos goles en sus últimos dos partidos por Liga Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Palma ya es importante en el Lech Poznan: así fue la jugada que terminó en gol ante la mirada de la UEFA Champions League

Además, la ´Panterita´ aseguró que la percepción sobre él debe cambiar: “El campeonato pasado era para ponerme en forma, ya este campeonato me siento diferente, me siento muy bien”.

Elis Martínez dejó muy en claro cuál su necesidad ante la oportunidad de volver a ser legionario: “Necesito jugar y al no tener minutos eso me hace más difícil todo porque afuera han de decir «porque ni siquiera juega en Honduras, porqué no tiene ni minutos en Honduras». Eso hace todo más difícil para mí”.

Publicidad

Elgoleador de 29 años reconoció que quería mandar un mensaje “Le pedí a Dios que me ayudara a anotar para poder mandar un mensaje de que estoy listo, pero para eso necesito jugar. Al final quién manda es el profesor, de mi parte apoyar al equipo y dando lo máximo en los entrenamientos y cada vez que me toca entrar”.

Publicidad

Publicidad

Alberth Elis habla sobre la oportunidad de marcharse Portugal

Asimismo el jugador fue consultado por rumores de redes sociales que apuntan que podría regresar al fútbol portugués.

“Estamos hablando, ya veremos que pasa en los próximos días, sino yo estoy feliz de estar en Olimpia” (…) “Han habido varios equipos que se me han acercado, pero ahorita en lo que más pienso es en jugar. ¿Si no juego qué van a decir? Con todo respeto van a decir que ni siquiera juego en Honduras, ¿Cómo voy a salir?”

Publicidad