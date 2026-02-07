Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia se baja a Jeaustin Campos y Motagua sigue sin convencer

Olimpia se convirtió en el líder momentáneo de lo que va del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con ocho puntos tras su triunfo en la visita a los Lobos en Choluteca.

De estar forma, Olimpia se bajó al Real España de Jeaustin Campos que tiene siete unidades, pero con un partido menos; por lo que tendrá que buscar el triunfo ante Marathón para ser líder solitario.

De momento, La Máquina del Real España se mantiene en la segunda posición con siete unidades, seguido de Marathón que tiene cinco puntos tras un triunfo y dos empates en el inicio del Clausura 2026.

Por su parte, el Motagua de Javier López sigue sin convencer y suma cinco puntos luego de dos empates y un triunfo en el presente torneo. El Ciclón Azul culminó 2-2 ante Victoria y sigue sin convencer a su afición.

Olimpia 8 Real España 7 Marathón 5 Motagua 5 Juticalpa 5 Victoria 3 Lobos 3 Choloma 2 Génesis 2 Olancho 2 Platense 1

Los resultados en lo que va de la fecha 4

Juticalpa 1-1 Génesis

Lobos 0-1 Olimpia

Motagua 1-1 Victoria

Marathón – Real España

Platense – Choloma

Así se jugará la jornada 5