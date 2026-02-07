Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia se baja a Jeaustin Campos y Motagua sigue sin convencer

El Olimpia sacó el triunfo 0-1 ante los Lobos de la UPNFM, segundo triunfo para los de Eduardo Espinel en lo que va del Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Olimpia suma ocho unidades en cuatro jornadas jugadas en el Clausura 2026.
Olimpia suma ocho unidades en cuatro jornadas jugadas en el Clausura 2026.

Olimpia se convirtió en el líder momentáneo de lo que va del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con ocho puntos tras su triunfo en la visita a los Lobos en Choluteca.

De estar forma, Olimpia se bajó al Real España de Jeaustin Campos que tiene siete unidades, pero con un partido menos; por lo que tendrá que buscar el triunfo ante Marathón para ser líder solitario.

Rechazó quedarse con Jeaustin Campos: debutó con Olimpia, deja dardo al Real España y advierte a Edrick Menjívar

ver también

Rechazó quedarse con Jeaustin Campos: debutó con Olimpia, deja dardo al Real España y advierte a Edrick Menjívar

De momento, La Máquina del Real España se mantiene en la segunda posición con siete unidades, seguido de Marathón que tiene cinco puntos tras un triunfo y dos empates en el inicio del Clausura 2026.

Por su parte, el Motagua de Javier López sigue sin convencer y suma cinco puntos luego de dos empates y un triunfo en el presente torneo. El Ciclón Azul culminó 2-2 ante Victoria y sigue sin convencer a su afición.

Olimpia8
Real España7
Marathón5
Motagua5
Juticalpa5
Victoria 3
Lobos3
Choloma2
Génesis2
Olancho2
Platense1

Los resultados en lo que va de la fecha 4

  • Juticalpa 1-1 Génesis
  • Lobos 0-1 Olimpia
  • Motagua 1-1 Victoria
  • Marathón – Real España
  • Platense – Choloma
Publicidad
Roger Rojas sentencia a Dereck Moncada, toda Honduras queda impactada con lo que dice y lo que le deja claro a Olimpia

ver también

Roger Rojas sentencia a Dereck Moncada, toda Honduras queda impactada con lo que dice y lo que le deja claro a Olimpia

Así se jugará la jornada 5

  • Génesis vs. Motagua
  • Choloma vs. Olancho
  • Juticalpa vs. Real España
  • Lobos vs. Victoria
  • Marathón vs. Platense

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rechazó quedarse con Jeaustin Campos: debutó con Olimpia y deja dardo al Real España
Honduras

Rechazó quedarse con Jeaustin Campos: debutó con Olimpia y deja dardo al Real España

Marathón vs. Real España: a qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos
Honduras

Marathón vs. Real España: a qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos

“No les interesa”: Motagua envuelto en nueva polémica con decisión que en Honduras no entienden
Honduras

“No les interesa”: Motagua envuelto en nueva polémica con decisión que en Honduras no entienden

Keylor Navas queda expuesto: David Faitelson lo señala tras su error
Costa Rica

Keylor Navas queda expuesto: David Faitelson lo señala tras su error

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo