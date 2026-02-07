Rechazó quedarse con Jeaustin Campos: debutó con Olimpia, deja dardo al Real España y advierte a Edrick Menjívar

El guardameta Onán Rodríguez debutó con Olimpia en la jornada 4 del Clausura 2026 y lo hizo dejando el marco en cero en el triunfo del club Melenudo sobre los Lobos de la UPNFM por la mínima.

Tras su debut, el joven guardameta de 23 años aseguró que se sintió nervioso en su debut, ya que en Olimpia tiene el doble de exigencia en comparación a otros equipos.

“El ambiente que pone la afición del Olimpia es totalmente diferente. Uno siente nerviosismo y ansiedad de hacer las cosas bien. Olimpia siempre te da ese doble, ese poquito más porque la afición es exigente, la directiva, la afición y el cuerpo técnico”, dijo Rodríguez.

Olimpia es el “más grande de Honduras”

Cabe recordar que, Onán Rodríguez tenía la oferta de renovación con el Real España, pero decidió rechazar el equipo de Jeaustin Campos y a Motagua para unirse a Olimpia, club al que considera el más grande de Honduras.

“Alegre de debutar en el equipo más grande de Honduras y de la forma en que lo hice con el marco en cero y estuvimos bien gracias a Dios”, dijo Rodríguez.

Advierte a Edrick Menjívar

El arquero también dejó una advertencia a Edrick Menjívar, con quien se pelea la titularidad en Olimpia. Dejó claro que en Real España tenía a Luis “Buba” López y jugó 23 partidos, por lo que espera alcanzar más con los Melenudos.

“Soy un hombre de retos, nunca me ha tocado fácil, llegué a Real España y tenía a Buba ahora a Olimpia y tengo a Edrick. En Real España jugué 23 partidos y ahora aquí ya veremos, ojalá que todos los partidos que vengan”, cerró.

Onán Rodríguez durante su paso por Real España. Foto: Redes sociales Real España.