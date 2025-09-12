Mientras Jeaustin Campos suena para reemplazar al Piojo Herrera en Costa Rica, en Honduras se cocina su salida: “Me dieron la derecha para irme”

La Selección de Costa Rica atraviesa horas claves en medio de la crisis. Este lunes se definirá la continuidad o no de Miguel Herrera como técnico de la Tricolor, luego de los dos empates en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial: 1-1 contra Nicaragua en el Nacional y 3-3 frente a Haití en casa.

Los resultados encendieron la alarma en la Federación Costarricense de Fútbol, que empieza a analizar alternativas en caso de que Herrera no siga en el cargo. Entre los nombres que circulan como candidatos es el de Jeaustin Campos, un entrenador de la casa, con pasado en Saprissa y con experiencia en banquillos internacionales.

Actualmente, Campos dirige al Real España de Honduras, equipo con el que recientemente firmó una renovación por dos años. Sin embargo, en conversación con el periodista Kevin Jiménez, el técnico dejó una confesión que pone en suspenso su continuidad en el club aurinegro si se llegara a presentar una oferta de Sele.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre una posible salida?

“No hay cláusula de rescisión. Pondrían muchos peros si yo saliera del club para ir a otro equipo centroamericano o hondureño porque es competencia directa“, explicó Jeaustin Campos.

Luego, aclaró que podría marcharse sin problema en caso de que vengan de la Sele de Costa Rica a buscarlo: “Pero a nivel de selección me dieron la derecha para poder irme. No tendría ningún problema en salir”.

La declaración de Campos abre un escenario particular: mientras en Costa Rica su nombre aparece como una de las cartas en caso de que se concrete la salida del Piojo, en Honduras ya dejó claro que tiene las puertas abiertas para emprender una nueva aventura si se trata de dirigir a un combinado nacional.

El próximo lunes será decisivo: la Fedefútbol tomará una determinación sobre el futuro inmediato del banquillo de la Selección, y en paralelo, el propio Jeaustin ya dejó claro que no tendría obstáculos contractuales para asumir el reto.