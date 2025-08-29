Es tendencia:
Concacaf reafirma la peor noticia para Jeaustin Campos pese a lograr el milagro con Real España en la Copa Centroamericana

El aurinegro logró la épica al eliminar a Herediano y Municipal, pero su DT no podrá tener felicidad plena.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Jeaustin Campos recibió un duro revés.
Jeaustin Campos recibió un duro revés.

¡Noche épica e histórica para Real España! La Máquina doblegó todos los pronósticos y clasificó a los 4tos de final de la Copa Centroamericana.

Los ´Aurinegros´ dieron la sorpresa y le regalaron a su afición una noche memorable tras golear 4-0 a Sporting San Miguelito, pero Jeaustin Campos no podrá tener una felicidad plena.

El entrenador costarricense recibió la peor noticia de parte de Concacaf que le imposibilitará dirigir la siguiente ronda.

¿Por qué Jeaustin Campos se perderá los cuartos de final de la Copa Centroamericana?

Ya es confirmado que Campos Madriz no podrá estar en el banquillo dirigiendo el duelo de cuartos de final.

Esto como consecuencia del castigo que la Confederación le impuso tras encontrarlo culpable de actos de racismo contra Municipal.

Concacaf sancionó a el ´Matatan´ con 10 partidos de suspensión en torneos internacionales.

De esa decena de encuentros, Jeaustin Gerardo solamente ha cumplido 2: Ante Diriangén y Sporting San Miguelito.

Es así como en el doble encuentro de los cuartos no podrá dirigir a su equipo y deberá verlo desde el palco como lo hizo ante el equipo de Panamá.

Su lugar será ocupado por su asistente técnico, el argentino Hugo Viegas que guio a las dos victorias que clasificaron al aurinegro.

Jeaustin Campos desde palco observando el último encuentro de Real España.

Jeaustin Campos desde palco observando el último encuentro de Real España.

¿A quién enfrentará Real España en cuartos de final de Copa Centroamericana?

El equipo catedrático clasificó como segundo lugar del grupo detrás de, justamente, Sporting SM con 6 puntos.

Los de Campos fueron el peor segundo y por eso deberán enfrentar al mejor primero de la competición.

Real España quedó emparejado con Plaza Amador de Panamá; la llave será encuentros de ida y vuelta.

El Real Club Deportivo España abrirá como local en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, la vuelta será en el Estadio Rommel Fernández.

La ida tendrá lugar entre el 23 y el 25 de septiembre, la revancha se jugará del 30 de septiembre al 2 de octubre.

