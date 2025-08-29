Honduras pone de rodillas a toda Concacaf: el logro que presume ante Costa Rica, Panamá y Guatemala

¡Honduras ha vuelto a la cima de Concacaf! No solo la Bicolor que dirige Reinaldo Rueda se relanzó en la Copa Oro, si no que también sus clubes.

Y es que en la Copa Centroamericana, han puesto de rodillas a Costa Rica, Panamá y Guatemala de cara a la etapa de eliminación.

¿Qué logro consiguieron para presumirlo ante Costa Rica, Panamá y Guatemala?

Honduras logró meter a sus tres equipos –Olimpia, Motagua y Real España– en los cuartos de final de la Copa Centroamerica.

Es el país que pudo meter a los participantes que iniciaron, no así Costa Rica que vio como Herediano y Saprissa quedaron fuera.

Otro ejemplo puede ser el Municipal de Guatemala. Nicaragua perdió al Diriagén y Real Estelí. Y así podemos encontrar más casos.

Ya para los cuartos de final, al que le tocó bailar con la más fea fue a Motagua. El Azul Profundo le toca enfrentar al Alajuelense del “Machillo” Ramírez. La única ventaja que tiene es que cierra en casa.

Misma condiciones para Olimpia, que enfrentará al Cartaginés de Marcelo Pereira, el defensor ya le ha hecho daño a los leones en el pasado y espera repetirlo.

Real España va contra uno de los mejores, Plaza Amador, el conjunto de Panamá avanzó como primero y a cerrar en casa. Jeaustin Campos seguirá de baja en el banquillo por su castigo ante Concacaf.

Así se jugarán los cuartos de final

