Acá el vídeo: Agustín Auzmendi sorprende a toda Honduras con su regreso ¿Olimpia o Motagua?

No se puede negar que en Honduras una de las situaciones que más interesa saber es en que club va a jugar Agustín Auzmendi en el 2026.

El delanero argentino, a pesar de que tiene contrato con Godoy Cruz hasta el 31 de diciembre de 2027, ha sonado para volver al país centroamericano debido a que “El Tomba” descendió a segunda división.

Irse a la “B” puede costarle la marcha de Auzmendi, eso sí, e que quiere llevarselo tiene que pagar su cláusula o el precio que imponga el Godoy.

Otro interesado es el Atlético San Luis de México, que ha preguntado por el delantero de 28 años de edad.

Ahora, en las últimas horas ha surgido un video donde se confirma que Agustín Auzmendi ha regresado a Honduras y ha levantado las especulaciones.

¿Por qué Agustín Auzmendi regresó a Honduras?

“El Pistolero” está en Honduras seguramente para atender asuntos familiares, ya que su mujer e hijo es catrachos. También para saludar a uno que otro amigo.

La visita no se trata para firmar algún contrato ni mucho menos, eso sí, ha dejado claro ya que su única prioridad en Honduras es jugar en Motagua, aunque una oferta tentadora de Olimpia lo haría pensarlo.

El futuro de Auzmendi depende de su situación contractual con el Godoy Cruz, porque que haya descendido no lo saca de la plantilla. Todo se puede ir definiendo en los próximos días de diciembre o a principios de 2026.

El video que confirma que Auzmendi está en Honduras.

La encargada de publicar el video fue la baberia de confianza del goleador argentino en Honduras, que aprovechó su estadía en el país para cortarse el cabello.

“Qué placer tenerte en casa Pistolero”, fue el mensaje que le dejaron a Agustín Auzmendi.