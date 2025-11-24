No se vio en TV: el video de la lesión de Washington Ortega que asusta a todos en Alajuelense

La victoria de la Liga Deportivo Alajuelense por 2-0 frente a Sporting pasó a un segundo plano tras el susto que se dio en la etapa complementaria con Washington Ortega. El portero uruguayo se desplomó en el terreno de juego y debió recibir atención inmediata, lo que generó inquietud tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico.

Cerca del minuto 70, Washington Ortega fue retirado del campo en camilla, ya que no podía abandonar la cancha por sus propios medios. La imagen, tan inesperada como preocupante, incrementó la tensión en el club y dejó en el ambiente la sensación de que podría tratarse de un problema serio.

¿Cuál es el video de Washington Ortega que asusta a todos en Alajuelense?

A través de las redes sociales se difundió un video donde se aprecia a Washington Ortega abandonando el terreno de juego quejándose del dolor con una mano en el rostro y la otra en la zona afectada.

Las imágenes del momento, que no aparecieron en la transmisión televisiva, mostraron al guardameta quejarse con intensidad, encendiendo aún más las alarmas en Alajuelense a pocos días de la final de la Copa Centroamericana.

Por lo mismo, en Alajuelense reina la preocupación, pues una eventual baja de Washington Ortega para la ida de la final de la Copa Centroamericana representaría un golpe durísimo. Su ausencia no solo afectaría la estructura defensiva del equipo, sino también la confianza con la que el plantel.

Preocupación de cara a la definición de la Copa Centroamericana

La final de la Copa Centroamericana dará su puntapié inicial este miércoles 26 de noviembre, cuando Alajuelense reciba en el Morera Soto a los Chivos para disputar el encuentro de ida.

Será el primero de los dos capítulos que definirán al nuevo monarca de la región, en una serie que promete intensidad y un ambiente cargado de expectativa. La Liga espera poder contar con Washington Ortega, pieza clave del Machillo Ramírez.