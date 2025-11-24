Es tendencia:
Costa Rica

“Es muy duro”: Machillo Ramírez confirma lo peor sobre Washington Ortega y Alajuelense sufre por la Copa Centroamericana

Washington Ortega encendió todas las alarmas en Alajuelense y el Machillo Ramírez salió a pronunciarse sobre la situación.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez habló sobre la situación de Ortega
Machillo Ramírez habló sobre la situación de Ortega

El triunfo de Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 contra Sporting perdió protagonismo debido a lo ocurrido en la segunda mitad con Washington Ortega. El guardameta uruguayo quedó tendido sobre el césped y necesitó asistencia para poder ser retirado del terreno de juego.

Alrededor del minuto 70, Washington Ortega tuvo que abandonar la cancha en camilla, incapaz de hacerlo por sus propios medios, una escena que aumentó la preocupación dentro del club y dejó un ambiente de incertidumbre. Sobre este escenario el Machillo Ramírez opinó al respecto.

¿Qué dijo el Machillo Ramírez sobre el estado de Washington Ortega?

“La gente que está atrás es la que nos va a dar los cierres de todos estos torneos porque es muy duro jugar un campeonato nacional y copa, hay mucha carga para muchos momentos, se vuelve pesado”, compartió el Machillo Ramírez en rueda de prensa.

Machillo Ramírez – Alajuelense

“Hoy quedó demostrado, de alguna manera cuidamos algunos muchachos, lastimosamente vemos lo de Washington Ortega que hay que mirar a ver qué pasa. Pero todos los que entran de cambio están preparados para cualquier eventualidad“, afirmó el Machillo Ramírez.

El periodista Tomás Fonseca informó que las molestias de Ortega estarían localizadas en el aductor izquierdo. Detalló que el portero sintió un “piedrazo” al realizar un saque.

Por ende, si se confirma la ausencia de Washington Ortega para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana, sería un golpe muy fuerte para Alajuelense.

Washington Ortega – Alajuelense

La final de la Copa Centroamericana arrancará este miércoles 26 de noviembre, cuando Alajuelense reciba en casa a los Chivos para disputar el partido de ida de esta serie decisiva. Será el primero de los dos duelos que definirán al nuevo campeón regional.

