Copa Centroamericana

Concacaf da revés a Olimpia tras perder el pase a la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Olimpia cayó en su propia casa ante Alajuelense en los penales y La Liga va por el tricampeonato. Machillo Ramírez ganó dos veces en Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia perdió una gran oportunidad de volver a una final.

Olimpia no cumplió y su gente se quedó con ganas de estar en la final de la Copa Centroamericana. El León que dirige Eduardo Espinel quedó eliminado ante Liga Deportiva Alajuelense de Machillo Ramírez.

Los Manudos enfrentarám a Xelajú en la serie decisiva para proclamar al nuevo campeón del área, Alajuelense luchará por el tricampeonato.

Olimpia no solo perdió el pase a la final, si no que también un premio que otorga Concacaf a cada uno de sus finalistas.

¿Qué premio de Concacaf no pudo tener Olimpia tras ser echado por Alajuelense de la Copa Centroamericana?

El León perdió 80 mil dólares por caer en la semifinal y esto es una muy mala noticia para futuros proyectos, ya que Olimpia es uno de los equipos que más invierte en fichajes y proyectos de cantera.

Por toda su participación, Olimpia generó una ganancia total de 320 mil dólares, eso sí, tiene su boleto asegurado a la Champions Cup de Concacaf.

La final entre Xelajú y Alajuelense se jugará la ida entre el 25 al 27 de noviembre, y la vuelta entre el 02 a 04 de diciembre. Concacaf definirá las fechas en los próximos días

Los premios de la Copa Centroamericana por ronda

-$160,000 por club en fase de grupos.
-$80,000 por clasificar a cuartos de final.
-$80,000 por clasificar a las semifinales (hasta aquí se quedó Olimpia).
$80,000 para cada finalista.
$200,000 para el campeón.

