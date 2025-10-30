Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras en Saprissa se ilusionan con la vuelta de Jeaustin Campos, otro equipo de Costa Rica le abre las puertas

Jeaustin Campos aparece en la órbita de otro equipo de la máxima categoría de Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
En Saprissa muchos piden por su vuelta.
© Prensa Real EspañaEn Saprissa muchos piden por su vuelta.

La afición del Deportivo Saprissa, ahora que Juan Carlos Rojas dejará de estar en la presidencia después de diciembre, instaló nuevamente el nombre de Jeaustin Campos.

El actual técnico de Real España tenía las puertas cerradas en Saprissa. El propio Rojas mencionó en varias oportunidades que había puentes quemados entre Campos y el Monstruo. Sin embargo, con su futura salida, apareció nuevamente su nombre.

Este miércoles, el equipo que comanda Jeaustin Campos quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la instancia de las semifinales. El entrenador costarricense recibió muchas críticas por la derrota de la Máquina y hasta pidieron por su renuncia.

“Se sabrá”: desde el entorno de Jeaustin Campos le envían un guiño al Saprissa que pone en alerta a Costa Rica

ver también

“Se sabrá”: desde el entorno de Jeaustin Campos le envían un guiño al Saprissa que pone en alerta a Costa Rica

No es Saprissa, el otro equipo de Costa Rica que le abre las puertas a Jeaustin Campos

Horas más tarde de la eliminación del cuadro aurinegro, el nombre de Campos volvió a relacionarse con un equipo de Costa Rica. Esta vez no se trata de Saprissa. El que le abrió las puertas fue Robert Garbanzo, actual director deportivo del Guadalupe FC.

El ex gerente deportivo de Herediano confesó, en una entrevista con Tigo Sports, que contrataría a Jeaustin Campos a ojos cerrados. Justamente Garbanzo fue quien tuvo las negociaciones con el DT tico para volver al Team en su última etapa.

Tweet placeholder
Publicidad

Días atrás, Jeaustin Campos fue entrevistado por Columbia y le consultaron por su regreso a Saprissa. “Ahorita estamos en lo internacional y el otro año vamos a Concacaf, no creo que pueda cambiar una cosa así por estar en otro club. Estamos peleando cosas importantes y más adelante vamos a ver qué pueda suceder y ver si hay un cambio en el proyecto y cómo se desarrolla y si a mí me apetece”, respondió el DT.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No es Jeaustin Campos: señalan al verdadero culpable de la eliminación y piden a Buba que se vaya
Honduras

No es Jeaustin Campos: señalan al verdadero culpable de la eliminación y piden a Buba que se vaya

Jeaustin Campos recibe el mensaje que lo impacta mientras en Saprissa piden su regreso
Honduras

Jeaustin Campos recibe el mensaje que lo impacta mientras en Saprissa piden su regreso

“Se sabrá”: desde el entorno de Jeaustin Campos le envían un guiño al Saprissa
Deportivo Saprissa

“Se sabrá”: desde el entorno de Jeaustin Campos le envían un guiño al Saprissa

El Salvador sorprende a Panamá y Guatemala: Bolillo Gómez suma crack
El Salvador

El Salvador sorprende a Panamá y Guatemala: Bolillo Gómez suma crack

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo