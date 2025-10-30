Mientras en Saprissa se ilusionan con la vuelta de Jeaustin Campos, otro equipo de Costa Rica le abre las puertas

La afición del Deportivo Saprissa, ahora que Juan Carlos Rojas dejará de estar en la presidencia después de diciembre, instaló nuevamente el nombre de Jeaustin Campos.

El actual técnico de Real España tenía las puertas cerradas en Saprissa. El propio Rojas mencionó en varias oportunidades que había puentes quemados entre Campos y el Monstruo. Sin embargo, con su futura salida, apareció nuevamente su nombre.

Este miércoles, el equipo que comanda Jeaustin Campos quedó eliminado de la Copa Centroamericana en la instancia de las semifinales. El entrenador costarricense recibió muchas críticas por la derrota de la Máquina y hasta pidieron por su renuncia.

No es Saprissa, el otro equipo de Costa Rica que le abre las puertas a Jeaustin Campos

Horas más tarde de la eliminación del cuadro aurinegro, el nombre de Campos volvió a relacionarse con un equipo de Costa Rica. Esta vez no se trata de Saprissa. El que le abrió las puertas fue Robert Garbanzo, actual director deportivo del Guadalupe FC.

El ex gerente deportivo de Herediano confesó, en una entrevista con Tigo Sports, que contrataría a Jeaustin Campos a ojos cerrados. Justamente Garbanzo fue quien tuvo las negociaciones con el DT tico para volver al Team en su última etapa.

Días atrás, Jeaustin Campos fue entrevistado por Columbia y le consultaron por su regreso a Saprissa. “Ahorita estamos en lo internacional y el otro año vamos a Concacaf, no creo que pueda cambiar una cosa así por estar en otro club. Estamos peleando cosas importantes y más adelante vamos a ver qué pueda suceder y ver si hay un cambio en el proyecto y cómo se desarrolla y si a mí me apetece”, respondió el DT.