Jeaustin Campos sorprende a todo Municipal con la decisión que tomó antes de jugarse la vida en Concacaf junto a Real España

Real España partió rumbo a Guatemala este martes con una tarea bien fijada en su mente, ganar ante Municipal, o al menos no perder.

La Máquina sabe que otra derrota como pasó con Herediano en la primera jornada, sería lapidaria en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Real España reportó dos buenas noticias en su arribo a Guatemala, el arquero Buba López y el volante Matías Rotondi son parte de la delegación.

Ahora bien, llegamos hasta este punto porque Jeaustin Campos tomó una decisión que sorprendió a muchos, algo que no suele hacer el DT tico.

¿Qué hizo Jeaustin Campos antes de irse a Guatemala?

Campos tomó la firme determinación de no hablar con la prensa antes de viajar a Guate, las únicas palabras que conoceremos del DT será en suelo chapín, ya que es una obligación de Concacaf presentarse a una conferencia de prensa.

Jeaustin no quiere repetir patrones como contra Herediano y sabe que se está jugando la vida, por lo que se ha lanzado al silencio al menos en Honduras.

Los que si hablaron fueron Darixon Vuelto, Devron García y Edson Palacios, los tres llegaron a la conclusión de que ganar es el gran objetivo.

Además, comentaron sobre el duelo con Eddie Hernández, delantero catracho de Municipal que quiere hacerles daño. En La Máquina aseguran que será un bonito duelo, pero que no importa quien esté al frente, quieren ganar.

Real España tiene prohibido perder ante los chapines, pero no dejan de lado el torneo de Liga Nacional de Honduras donde el fin de semana enfrentan a Olimpia en busca del liderato del Clausura 2025.