Gustavo Moura envía un contundente mensaje a Jeaustin Campos a días de enfrentar a Municipal

El Real Club Deportivo España se enfrenta a una semana de definición en la Copa Centroamericana.

Los ´Aurinegros´ perdieron en su debut ante Herediano (4-2) y deben sumar sí o sí ante Municipal si quieren seguir con vida en el torneo de Concacaf.

Tras su victoria por 3-0 ante Choloma, el campamento catedrático ya se centra en el vital encuentro copero.

El contundente mensaje de Gustavo Moura a Jeaustin Campos

Una de las figuras emergentes es el delantero, Gustavo Moura e Souza, flamante refuerzo para este semestre.

El brasileño llegó a la ´Máquina´ como apuesta goleadora y en el inicio de los torneos no ha defraudado.

Moura ya registra 4 goles en 5 partidos jugados con Real España lo que lo convierte en el atacante de mejor forma hasta el momento.

El artillero de 28 años brilló en Luis Ángel Firpo de El Salvador donde anotó 17 goles en 21 partidos, incluyendo 3 gritos sagrados en 3 partidos de Copa CA.

Esos números parecería estarlos replicando en Honduras ya que en su primer partido por Copa anotó un doblete ante el ´Team´.

Es por esto que el mensaje del brazuca hacia Jeaustin Campos es claro: Moura quiere ser titular en Guatemala.

Y es que si el DT costarricense quiere hacerle daño a Municipal, lo lógico sería que el delantero de mejor forma juegue la mayoría de minutos.

Si bien parece lógico, hasta el momento no ha pasado con frecuencia ya que Moura é Souza solo ha jugado como titular dos partidos: ante Potros y Platense.

Por lo general Campos ha optado por el colombiano Yeison Moreno como referencia en ataque, aunque la comparación en números es extremadamente a favor de Gustavo Moura.

Moreno ha anotado 5 goles en todo el 2025; mientras que Moura é Souza ya lleva 4 gritos sagrados en solo 5 encuentros.

Es así como Campos y Huego Viegas (asistente técnico) deberán tomar una decisión fundamental que podría definir el futuro de Real España en la Copa.

Cabe recordar que Real España es último de su grupo con solo un partido jugado, es por eso que está obligado a sumar en su visita a Guatemala.

Municipal recibirá a la ´Realeza´ el próximo miércoles a las 8:00 pm hora de Centroamérica.

Gustavo Moura é Souza en Copa Centroamericana

4 partidos jugados

5 goles

Goles a Alajuelense, Alianza, Comunicaciones y Herediano