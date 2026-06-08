Los Cremas se quedan con un futbolista que fue figura en Antigua GFC en la temporada anterior.

Comunicaciones ya trabaja en la llegada de nuevos jugadores para disputar la nueva temporada. Después de haber anunciado un total de 11 salidas de la institución, dio a conocer al primer fichaje con el que contará el Fantasma Figueroa.

El primero en arribar a los Cremas es Dewinder Bradley. El jugador terminó su contrato con Antigua GFC y decidió regresar al Albo para tener su segunda etapa en el club. El delantero ya había estado entre 2020 y 2021, cuando disputó 20 partidos.

ver también El semáforo del mercado en Comunicaciones: Jonathan Moncada, Kevin Ramírez, Dewinder Bradley y Ernesto Monreal

Comunicaciones presenta a Dewinder Bradley como su primer fichaje

“Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Dewinder Bradley, quien se incorpora a nuestra institución para reforzar al primer equipo. Bienvenido al más grande de Guatemala“, anunció el club en sus canales oficiales.

El delantero con pasado en los Coloniales competirá el puesto de delantero con Agustín Vuletich. El club blanco le renovó al atacante argentino por una temporada. Ambos serán las variantes que tendrá el Fantasma Figueroa en la ofensiva.

En los próximos días, Comunicaciones daría a conocer la llegada de más fichajes, ya que se marcharon 11 jugadores desde que finalizó el Clausura 2026. Además, se espera otra salida, debido a que el entrenador crema confirmó que serán 12 bajas en total.

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Después de esta presentación, se espera que Diego Santis, Bryan Castañeda, Kevin Grijalva y Jonathan Moncada sean los nuevos fichajes para encarar la temporada 2026-2027.

En resumen

El delantero Dewinder Bradley se convirtió en el primer fichaje del club Comunicaciones.

se convirtió en el primer fichaje del club Comunicaciones. El equipo guatemalteco anunció previamente un total de 11 salidas de su institución.

de su institución. El atacante Agustín Vuletich renovó su contrato con el conjunto Albo por una temporada.