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Tomás Zambrano lo logró: el impactante acuerdo firmado por los Olimpia, Motagua, Real España y Marathón que tiene a todo el país hablando

Olimpia, Motagua, Real España y Marathón han firmado el pacto que toda Honduras estaba esperanado y que esperan cumplir.

José Rodas

Por José Rodas

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Las barras de los 4 clubes grandes: Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, se han comprometido y firmaron un nuevo acuerdo de paz dentro del Congreso Nacional.
Las barras de los 4 clubes grandes: Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, se han comprometido y firmaron un nuevo acuerdo de paz dentro del Congreso Nacional.

En un intento definitivo por devolver la alegría familiar a las graderías, los líderes de las barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón se reunieron este miércoles en el Congreso Nacional para firmar un compromiso histórico que busca erradicar la violencia en el fútbol hondureño.

Este acuerdo surge como respuesta directa a los lamentables hechos ocurridos recientemente en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Durante la jornada 18 del torneo Clausura 2026, lo que debía ser una fiesta deportiva se transformó en caos cuando un enfrentamiento entre las barras de Motagua y Olimpia a las afueras del recinto dejó a varias personas heridas.

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A pesar de los disturbios y el clima de tensión, el Clásico Motagua vs Olimpia se terminó disputando, pero el saldo de violencia dejó claro que se había llegado a un límite inaceptable.

Tomás Zambrano hizo que firmaran en acuerdo

Recibidos por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, los representantes de los cuatro clubes con mayor afición del país se comprometieron a detener los enfrentamientos tanto dentro como fuera de las canchas.

El objetivo principal es que el estadio vuelva a ser un lugar seguro para los niños y las familias, dejando atrás las peleas de territorio que han manchado el deporte catracho

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El compromiso firmado en el Congreso no es solo un papel, sino una promesa ante la sociedad para que la pasión por los colores no se traduzca más en luto o dolor. Las autoridades y los líderes de las barras coinciden en que el incidente del último clásico debe marcar un antes y un después, asegurando que la rivalidad se quede estrictamente en el terreno de juego durante los noventa minutos.

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