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Con cambios: el giro en la Selección de Honduras que sorprende a todos previo al amistoso vs. Perú

Los cambios en la era de José Francisco Molina ya se comienzan a palpitar a tan solo horas de enfrentar a Perú en España.

José Rodas

Por José Rodas

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El 11 de la Selección de Honduras durante un juego eliminatorio. Foto: FFH.
El 11 de la Selección de Honduras durante un juego eliminatorio. Foto: FFH.

Cada vez falta menos para que José Francisco Molina debute como director técnico de la Selección de Honduras y lo hará ante su similar de Perú en el estadio Ontime Butarque en Leganés, España.

Este será el primer experimento en la era Molina, donde se espera un renovado once ante la sorpresiva convocatoria presentada por el estratega español.

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Con el paso de las horas, cada vez son más los detalles que surgen desde España sobre los cambios que se verán en La H este martes 31 de marzo, cierre de la fecha FIFA.

Los últimos informes revelan que también se verán modificaciones en los dorsales de los futbolistas y el número 10 ya tiene nuevo dueño, según adelantó el periodista Álvaro de la Rocha.

Se trata del jugador Luis Palma, quien se convertirá en el nuevo “10” del combinado nacional, mientras Dereck Moncada seguirá con el dorsal “7”, mismo que utilizó durante su debut con La H.

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Cabe recordar que el dorsal anterior de Luis Palma con la Selección de Hondurasera el 17, mientras que el 10 lo acostumbraba a utilizar el futbolista Alexander López.

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