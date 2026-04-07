“Que cumpla”: exjugador hondureño reclama a Alberth Elis una deuda desde su fichaje en la MLS

Mientras Alberth Elis está entrenando en solitario al ser agente libre y estar en busca de un nuevo club; desde San Pedro Sula le llegan “deudas” que están pendientes desde que fichó por el Houston Dynamo de la MLS.

Se trata de Emilio “El Chespirito” Hernández (65), un exjugador hondureño que jugó en la primera división de Honduras entre los 80s y 90s con el Sula y Real Maya. En el máximo circuito logró anotar 25 goles, según su relato.

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“El Chespirito” en una entrevista con el periodista Américo Navarrete, aseguró que Elis le ofreció un carro; sin embargo, a día de hoy no ha cumplido su promesa.

El sampedrano asegura que él fue, junto a su esposa, quien crió a Elis, razón de su cercanía con el exjugador de Olimpia. “El papá y la mamá eran de pocos recursos, nos hicimos amigos y el papá me pidió que le ayudara. Así creció Alberth”, relató.

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“Él me hace regalías cuando viene de Europa, de 100 o 200 euros que me sirven, pero él es un millonario. Tiene más capacidad de poderme servir y ayudar, él me ofreció un carro y no me lo ha dado, desde que se fue a Estados Unidos. Me gustaría que me ayudara con el carrito para trabajar, no le estoy exigiendo. Más bien le pido a Dios que lo cuide y lo sane”, amplió.

“Le pido a él que lo que me prometió, me lo cumpla, es algo que uno lo tiene en el corazón y está pensando en que Alberth me va a ayudar”, agregó.

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Según Hernández, él fue el responsable de que Olimpia fichara a Alberth Elis tras sostener pláticas con Rafael Ferrari (QEPD) y con Osman Madrid.