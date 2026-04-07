Honduras contra tres mundialistas: los amistosos que tendría José Francisco Molina en la próxima fecha FIFA

José Francisco Molina quiere aprovechar toda oportunidad de enfrentar a los mejores rivales para su proceso con la Selección de Honduras. Ya se enfrentó a Perú, donde empató 2-2.

Ahora, la exigencia para la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) es conseguir buenos rivales para la próxima fecha FIFA, que se celebrará antes del Mundial 2026.

ver también Roger Rojas le dice a Rambo de León lo que pocos se atreven tras exigir ser el DT de la Selección de Honduras

Por lo tanto, la Bicolor podría disputar hasta tres partidos amistosos contra selecciones que están clasificadas al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quiénes son los tres rivales que podría enfrentar Honduras?

Desde Ecuador, indican que Honduras podría ser rival de la Tricolor, con el objetivo de analizar cómo será su rival en el Mundial, que también es de Concacaf, como lo es Curazao.

Otro equipo que se ha mencionado con frecuencia es Argentina. La actual campeona del mundo es el rival que tiene más posibilidades de enfrentar a la ‘H’ para la fecha FIFA de junio de 2026, con fechas tentativas entre el 5 y el 7 de junio, y sede prevista en Texas.

Además, podría cerrarse el ciclo de amistosos contra Marruecos, una de las mejores selecciones de África, que también busca un rival de Concacaf para tener una idea de cómo será su partido ante Haití.

Publicidad

Publicidad

ver también Pery Martínez antes de morir: el trabajo que tenía en USA fuera del fútbol y las condiciones en que vivía

Lo importante de todo esto es que Honduras está siendo atractiva para selecciones clasificadas al Mundial, lo que puede ser útil para preparar el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, que comenzará en septiembre.

Datos clave:

La Selección de Honduras es buscada por tres países clasificados al Mundial para disputar amistosos.

Esas selecciones son Ecuador, Argentina y Marruecos.

Esto puede ser útil para preparar el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, que comenzará en septiembre.