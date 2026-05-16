Se acerca a Comunicaciones: el mensaje de Brayam Castañeda que marcaría su salida de Antigua GFC

Castañeda ya tuvo un ciclo en Comunicaciones entre 2021 y 2022, etapa en la que ganó dos títulos.

Brayam Castañeda podría transformarse en nuevo jugador de Comunicaciones en este mercado de fichajes. El mediocampista ofensivo termina su contrato con Antigua GFC el próximo 30 de junio y la información indica que no seguirá con el bicampeón nacional.

Según publicó la cuenta Corazón Verde y Blanco, Castañeda regresará a los Cremas para iniciar su segundo ciclo. El de Santo Domingo arribó en 2021 y logró conseguir dos títulos: el Clausura 2022 y la Liga Concacaf de ese mismo año. En enero de 2023, se marchó a Zacapa.

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Además de esta afirmación de dicha cuenta, Brayam Castañeda se encargó de mandar un mensaje en su cuenta de Instagram. El mediocampista publicó una imagen recordando su etapa cuando pertenecía a Comunicaciones.

La publicación de Castañeda en Instagram.

Brayam Castañeda y Diego Santis, los fichajes para Comunicaciones que llegarán desde Antigua GFC

De esta manera, sería el segundo fichaje que llegaría a la institución crema desde Antigua GFC y con pasado crema. El otro es Diego Santis, quien tendría todo acordado para transitar su segundo ciclo con el Albo.

Con estos dos fichajes por confirmarse, Comunicaciones también consiguió la renovación de Stheven Robles. El club lo hizo oficial este viernes, después de que salieran varios rumores de una posible salida del capitán a Xelajú.

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Igualmente, los Cremas tendrán varias salidas en este mercado de fichajes. El Fantasma Figueroa anunció en una de sus últimas conferencias de prensa que el plantel sufriría 12 bajas (podrían ser 13 si el DT no continúa) para disputar la nueva temporada.

En síntesis

Brayam Castañeda podría regresar a Comunicaciones tras finalizar su contrato con Antigua el 30 de junio.

podría regresar a Comunicaciones tras finalizar su contrato con Antigua el 30 de junio. El lateral Diego Santis también tiene todo acordado para iniciar su segundo ciclo con Comunicaciones.

también tiene todo acordado para iniciar su segundo ciclo con Comunicaciones. El club Comunicaciones hizo oficial la renovación de su capitán Stheven Robles este viernes.