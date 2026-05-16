Ismael Rescalvo asumió el banquillo de Alajuelense con un libreto estricto: erradicar los problemas de conducta, apoyarse en su hermano para controlar el grupo y darle protagonismo a la cantera.

La llegada de Ismael Rescalvo a Liga Deportiva Alajuelense marca el inicio de un nuevo orden en el Morera Soto. El estratega español, con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano y mexicano, aterriza en el club rojinegro con la misión de enderezar el rumbo tras el rotundo fracaso con el que culminó el Clausura 2026.

Su gestión promete sostenerse en tres pilares que ya aplicó en sus procesos anteriores: el rigor disciplinario, un cuerpo técnico blindado desde la familia y una confianza absoluta en las ligas menores.

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Un DT de dos cabezas (que no toleran la indisciplina)

Rescalvo no gobierna solo. El principal sello de su cuerpo técnico es la presencia de Juan Rescalvo, su hermano gemelo, quien funge como su asistente técnico principal y mano derecha en la cancha.

Esta dinámica, que han mantenido intacta en clubes como Envigado, Independiente del Valle, Emelec y Mazatlán, les permite tener un control total del grupo.

Ismael Rescalvo dirige con el respaldo de su hermano gemelo, Juan (Getty Images).

Con los hermanos Rescalvo, el margen para la indisciplina es inexistente. El propio DT dejó clara su postura en su presentación oficial, advirtiendo que las faltas de acatamiento a las normas internas de Alajuelense no tendrán cabida dentro de su gestión.

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El protagonismo de la cantera

Otro sostén fundamental del proyecto del entrenador de 44 años es su afinidad por el talento joven. Su paso por clubes formadores, especialmente su éxito proyectando futbolistas en Independiente del Valle, es uno de los principales motivos por los que la gerencia deportiva manuda apostó por él.

En Turrúcares, el español tiene a su disposición las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), una estructura ideal para replicar su modelo. La directiva espera que la experiencia de Rescalvo dándole rodaje a los juveniles se traduzca en más minutos para los cachorros manudos en el primer equipo.

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El técnico español ya empezó a seguir de cerca a los juveniles del CAR (LDA).

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El objetivo, además de refrescar la plantilla con sangre nueva que corra y compita a la par de los referentes del primer equipo, será consolidar jugadores que a futuro puedan representar ventas importantes para la institución.

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En síntesis