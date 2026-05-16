“Meterlo preso”: Nelson Bonilla es directo ante los rumores de amaños en las semifinales de El Salvador

La semifinal de vuelta entre FAS y Municipal Limeño comenzó a calentarse desde antes del pitazo inicial, luego de las contundentes declaraciones del delantero Nelson Bonilla, quien salió al paso de los rumores surgidos en redes sociales relacionados con supuestas apuestas y posibles arreglos de partidos tras la derrota santaneca en el juego de ida.

ver también FAS prepara cambios en medio de sus problemas económicos

El atacante tigrillo no ocultó su molestia y fue tajante al defender la integridad del plantel asociado. Nelson Bonilla aseguró que no permitirá que se manche el nombre del grupo y lanzó una advertencia contundente sobre cualquier situación relacionada con apuestas deportivas. Sus palabras rápidamente se volvieron virales en el entorno del fútbol salvadoreño.

“Yo me voy a encargar de meterlo preso”

“Mientras yo esté aquí, si alguien apuesta en algo de mi partido, yo me voy a encargar de meterlo preso, porque yo con esas cosas no juego”, afirmó Bonilla ante los medios de El Salvador, dejando claro su rechazo absoluto a cualquier insinuación que relacione al equipo con situaciones extradeportivas.

El delantero también recordó el duro golpe que vivió el fútbol salvadoreño años atrás con el escándalo de amaños, asegurando que esa generación quedó marcada profundamente. “Yo soy de la camada que vino después del tema de los amaños. Solo los que estuvimos después de eso sabemos cuánto sufrimos por eso”, expresó el atacante, evidenciando la sensibilidad que existe sobre este tema dentro del balompié nacional.

Bonilla también respondió a los comentarios surgidos tras la derrota 1-0 frente a Limeño en la ida de las semifinales. “Que en redes sociales estén diciendo que nosotros hemos apostado, eso no lo voy a permitir. Yo sé que este grupo no ha apostado”, señaló con firmeza, defendiendo el compromiso y profesionalismo del plantel tigrillo.

ver también “Merecemos el salario”: Nelson Bonilla hace denuncia que impacta a todos en El Salvador

Por último, el delantero pidió al entorno de FAS mantenerse enfocado en lo deportivo y evitar caer en provocaciones externas antes del duelo decisivo en el estadio Quiteño. “No podemos entrar en temas de redes sociales. Hay equipos que ya quedaron eliminados y solo quieren meter cosas”, concluyó Bonilla, mientras el conjunto santaneco se prepara para buscar la remontada y el boleto a la final del Clausura 2026.

Publicidad