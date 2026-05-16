Municipal vs. Xelajú MC: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la final de ida del Clausura 2026 de Guatemala

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Municipal vs Xelajú por la ida de la final del Clausura 2026.

Los boletos se agotaron para el juego de ida.

Xelajú MC ya está en el estadio El Trébol.

El once de Municipal para la ida de la final.

Alineación de Xelajú para la ida de la final.

Siga todos los detalles del partido de Municipal vs. Xelajú por la ida de la final del Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ya tiene a sus finalistas. Municipal fue el primer clasificado a la serie por el título, luego de golear 5-0 a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera y cerrar su semifinal con un contundente 7-0 en el marcador global.

Del otro lado estará Xelajú MC, que consiguió su boleto tras superar a Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco con un 2-0 en el partido de vuelta y con un global de 4-2 para confirmar su superioridad en la serie.

A qué hora juegan Municipal vs. Xelajú

Municipal y Xelajú medirán fuerzas este sábado 16 de mayo, a las 6:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio El Trébol.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Municipal vs. Xelajú

Este encuentro de ida de la final del Clausura 2026 se podrá ver por Tigo Sports y Canal 11 de Albavisión.