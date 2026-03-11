Es tendencia:
Pedro Troglio no se guarda nada y señala el verdadero motivo de la salida de Rodrigo Auzmendi de Banfield

El entrenador de Banfield dejó claras las razones por las que Rodrigo Auzmendi no jugaba y acabó con la polémica llamando hasta al representante.

José Rodas

Por José Rodas

Pedro Troglio habló sobre la salida de Auzmendi de Banfield.
Pedro Troglio no se anduvo por las ramas al revelar por qué Rodrigo Auzmendi no se ganó su confianza en Banfield hasta que finalmente decidió marcharse y fichar por el San Lorenzo.

Luego de la derrota en casa 1-2 ante Gimnasia y Esgrima, el entrenador detalló que incluso tuvo que llamar al representante de Auzmendi para acabar con la polémica sobre unas supuestas represalias.

ver también

El representante dijo que se tomaron represalias, y no fue así. Ya lo llamé y se lo manifesté que él estaba fuera de lugar”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Auzmendi no estaba bien

Troglio consideró que cada uno es libre de hacer lo que quiere y que él no es quién para juzgar la decisión tomada por Auzmendi de salir del club al que llegó procedente de Motagua.

“Son situaciones, cada uno hace y piensa lo que quiere, lo que necesita. No soy nadie ni para decir algo malo o bueno, cada uno toma su decisión”, explicó en conferencia de prensa.

“No continúa”: confirman la baja que nadie en Motagua esperaba y este sería su reemplazo

Troglio, multicampeón con Olimpia en Honduras, agregó que el jugador no se ganó el puesto de titular porque no pasaba por su mejor momento anímico.

“Él no estuvo al 100 desde lo anímico por eso no jugaba y otros le ganaron el puesto”, cerró.

El fichaje de Auzmendi a San Lorenzo

Rodrigo Auzmendi de 25 años llegó a San Lorenzo en condición de cedido tras ser fichado por el Querétaro de México que inmediatamente lo cedió por galta de cupos de extranjero.

