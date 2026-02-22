“Nada que nos sorprenda”: Kenneth Vargas dispara contra Saprissa y el arbitraje tras la derrota de Alajuelense

En medio de la frustración por la derrota (2-1) Kenneth Vargas alzó la voz y dejó declaraciones que encendieron la polémica, apuntando tanto contra el Deportivo Saprissa como contra el arbitraje.

Sus palabras reflejaron el malestar en Alajuelense tras el resultado, en un clásico que volvió a estar marcado por la controversia y la intensidad dentro y fuera de la cancha.

Kenneth Vargas: contra Saprissa y el arbitraje

Tras la derrota ante el Deportivo Saprissa, Kenneth Vargas dejó clara su molestia por la decisión arbitral en los minutos finales en donde no marcó una penal sobre un jalón de camiseta a Anthony Hernández de Pablo Arboine.

“Al final sabíamos que veníamos al Saprissa a jugar contra todos, entonces no hay nada que nos sorprenda. Para mí era penal clarísimo, habrá que escuchar qué fue lo que dijeron desde el VAR. Desde donde yo estaba era penal”, comentó Kenneth Vargas.

Autocrítica de Kenneth Vargas

Kenneth Vargas, hizo un llamado a la autocrítica tras el resultado adverso, reconociendo que el equipo sabía lo importante que era ganar, pero ahora toca analizar errores, trabajar fuerte durante la semana y enfocarse en el siguiente compromiso.

“Sabemos la situación en la que estamos, sabíamos que ganar era vital hoy, lamentablemente no fue así, ahora hay que ser autocríticos, trabajar esta semana y preparar el próximo partido”, comentó.

“El resultado no es lo que queríamos. Somos conscientes de lo que debemos hacer. El equipo está jugando bien, pero no se nos están dando los resultados. Somos conscientes de lo que está pasando, para tratar de revertirlo”, sentenció.

Con este resultado, la Liga Deportiva Alajuelense cae hasta la sexta posición del torneo con 9 puntos, quedando por detrás del Puntarenas, que suma 11 unidades, un escenario que obliga a los rojinegros a reaccionar cuanto antes para no seguir perdiendo terreno en la tabla.