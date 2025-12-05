Alajuelense vs. San Carlos ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promerica de Costa Rica 2025

Alajuelense y San Carlos jugarán su partido por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica de Costa Rica. Significará el cierre de esta etapa, con el cruce de los dos polos opuestos. El puntero recibirá al último de los equipos de la tabla.

El partido no cuenta con gran importancia para ninguno de los dos elencos, ya que Los Manudos están clasificados a la Gran Final y Los Toros del Norte no se quedarían con otro premio que no sea el consuelo de salir del puesto colero.

Desde Fútbol Centroamérica recopilamos todos los datos que usted no puede dejar de conocer acerca de este encuentro. El mismo dará cierre a la etapa de campeonato inicial de la competencia. A continuación, detalles y transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Alajuelense vs. San Carlos por la Liga Promerica 2025?

Alajuelense y San Carlos jugarán el sábado 6 de diciembre desde las 20 horas de Costa Rica (21 horas de Panamá y 22 horas ET de Estados Unidos) en el Estadio Alejandro Morera Soto por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO partido entre Alajuelense y San Carlos por la Liga Promerica 2025?

El partido entre Alajuelense y San Carlos por la Liga Promerica de Costa Rica podrá observarse a través de la pantalla de Tigo Sports.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense ocupa el primer puesto de la tabla general de este Torneo Apertura 2025, con 37 puntos en las 17 jornadas que van disputadas. Esto le valió para ir directo a la Gran Final, donde esperará por su oponente.

¿Cómo llega San Carlos?

San Carlos ocupa la última posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 en la Liga Promerica de Costa Rica.

¿Quién será el árbitro de Alajuelense vs. San Carlos?

Rigo Prendas será el árbitro del partido entre Alajuelense y San Carlos.

