Reinaldo Rueda recibe una sentencia desde Arabia Saudita sobre Romell Quioto ¿Qué pasará en la selección de Honduras?

Oficialmente se ha visto el debut de Romell Quioto y Deiby Flores en la primera división de Arabia Saudita donde la mega estrella es Cristiano Ronaldo.

Lo malo de todo es que a pesar de que Romell jugó 87′ minutos y Deiby los 90, con amonestación incluida, comenzaron su aventura con caída en el Al-Najma SC.

El Al-Qadisiyah de Mateo Retegui, fichaje que procedente del Atalanta (marcó doblete) y el mexicano Julián Quiñones amargaron con una derrota de 3-1.

Ambos futbolistas deben de darle la vuelta a la página, ya que fueron convocados por Reinaldo Rueda para el inicio de las Eliminatorias ante Haití y Nicaragua.

Lo que Rueda no esperaba era la sentencia que le han dado desde Arabia Saudita, ya que durante su etapa nunca cambió de puesto a Romell Quioto.

La sentencia desde Arabia a Reinaldo Rueda

Romell Quioto ha iniciado la nueva etapa en el Al-Najma SC como delantero centro, algo que mucha afición catracha pide ante el bajo nivel goleador del Choco Lozano.

Y no solo eso, le dieron el dorsal “9” al “Romántico” que viene de tener buenos numeros en el Al-Arabic SC de la segunda división árabe.

De no funcionar los delanteros que convocó puede optar por Romell Quioto, que no desconoce la posición y que en la selección de Honduras siempre ha rendido.

En el caso de Deiby Flores (dorsal 20), el cambio de la MLS a la Saudi Pro League no le afectó en nada. Sigue jugando a lo suyo y siendo uno de los mejores en su puesto.