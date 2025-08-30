Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Honduras

Reinaldo Rueda recibe una sentencia desde Arabia Saudita sobre Romell Quioto ¿Qué pasará en la selección de Honduras?

Romell Quioto y Deiby Flores hicieron su debut en la primera división de Arabia Saudita con el Al-Najma SC.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda ha sido sentenciado desde Arabia Saudita.
Reinaldo Rueda ha sido sentenciado desde Arabia Saudita.

Oficialmente se ha visto el debut de Romell Quioto y Deiby Flores en la primera división de Arabia Saudita donde la mega estrella es Cristiano Ronaldo.

Lo malo de todo es que a pesar de que Romell jugó 87′ minutos y Deiby los 90, con amonestación incluida, comenzaron su aventura con caída en el Al-Najma SC.

De Olimpia al mundo: Jorge Benguché sorprende a toda Honduras con el salto que ilusiona a Reinaldo Rueda

ver también

De Olimpia al mundo: Jorge Benguché sorprende a toda Honduras con el salto que ilusiona a Reinaldo Rueda

El Al-Qadisiyah de Mateo Retegui, fichaje que procedente del Atalanta (marcó doblete) y el mexicano Julián Quiñones amargaron con una derrota de 3-1.

Publicidad

Ambos futbolistas deben de darle la vuelta a la página, ya que fueron convocados por Reinaldo Rueda para el inicio de las Eliminatorias ante Haití y Nicaragua.

Lo que Rueda no esperaba era la sentencia que le han dado desde Arabia Saudita, ya que durante su etapa nunca cambió de puesto a Romell Quioto.

Publicidad

La sentencia desde Arabia a Reinaldo Rueda

Romell Quioto ha iniciado la nueva etapa en el Al-Najma SC como delantero centro, algo que mucha afición catracha pide ante el bajo nivel goleador del Choco Lozano.

Publicidad

Y no solo eso, le dieron el dorsal “9” al “Romántico” que viene de tener buenos numeros en el Al-Arabic SC de la segunda división árabe.

De no funcionar los delanteros que convocó puede optar por Romell Quioto, que no desconoce la posición y que en la selección de Honduras siempre ha rendido.

Publicidad
Mientras Reinaldo Rueda no lo convoca, Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras y Olimpia estaban esperando desde Portugal

ver también

Mientras Reinaldo Rueda no lo convoca, Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras y Olimpia estaban esperando desde Portugal

En el caso de Deiby Flores (dorsal 20), el cambio de la MLS a la Saudi Pro League no le afectó en nada. Sigue jugando a lo suyo y siendo uno de los mejores en su puesto.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
De Olimpia al mundo: Jorge Benguché sorprende a toda Honduras con el salto que ilusiona a Reinaldo Rueda
Honduras

De Olimpia al mundo: Jorge Benguché sorprende a toda Honduras con el salto que ilusiona a Reinaldo Rueda

Mientras Reinaldo Rueda no lo convoca, Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras y Olimpia estaban esperando desde Portugal
Honduras

Mientras Reinaldo Rueda no lo convoca, Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras y Olimpia estaban esperando desde Portugal

Lo tentaron desde Alajuelense y la MLS pero decidió quedarse en Honduras; ahora aparece en la élite del fútbol
Honduras

Lo tentaron desde Alajuelense y la MLS pero decidió quedarse en Honduras; ahora aparece en la élite del fútbol

Pumas UNAM vs. Atlas: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Liga MX
Fútbol Internacional

Pumas UNAM vs. Atlas: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo