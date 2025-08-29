Lo quiso Saprissa pero decidió firmar con Motagua para enfrentar a Alajuelense en la Copa Centroamericana

El Fútbol Club Motagua se quedó con el llamado “grupo de la muerte” y avanzó como primer lugar de su sector.

Ahora los ´Azules´ se enfrentarán ahora al Bicampeón de la Copa Centroamericana, la Liga Deportiva Alajuelense, en los cuartos de final en una llave electrizante.

Para enfrentar a los “Manudos”, el cuadro de Javier López podrá contar con un nuevo refuerzo de jerarquía.

Lo quiso Saprissa pero decidió fichar por Motagua para enfrentar a Alajuelense

¿Quién es el fichaje que Motagua ha cerrado para enfrentar a Alajuelense?

El ´Mimado´ quiere dar el batacazo y ser el primer equipo en más de 3 años en dejar en el camino a los de Alajuela.

Es por eso que sacaron la chequera en los últimos días y se aseguraron a un defensa que fue pretendido por Saprissa.

Se trata del defensor central Luis Vega que el 20 de agosto firmó por dos años con las Águilas.

El seleccionado nacional de Honduras podrá ser parte de la fase eliminatoria de la Copa pese a no haber sido inscrito en primera instancia.

El reglamento de Concacaf para la Copa CA estipula que “los clubes que hayan optado por registrar menos de 35 jugadores podrán agregar jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre que su lista no supere los 35 jugadores”.

Es de esta manera que Luis Fernando Vega podrá jugar con el 19 veces campeón catracho ante Alajuelense y ser el refuerzo en la zaga que tanto necesitaban.

¿Cuándo se enfrentan Motagua y Alajuelense?

Motagua y la Liga Deportiva se medirán a finales de septiembre (entre el 23 y 25) en el partido de ida mientras que la vuelta la jugarán del 30 de septiembre al 2 de octubre.

El primer encuentro se realizará en el Estadio Alejandro Morera Soto mientras que la revancha tendrá lugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Para esta llave ambos equipos ya conocen que tendrán que tener dentro de su planificación el valor agregado del gol de visitante como factor de desempate en el marcador global.